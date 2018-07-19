Кнессет после нескольких лет споров принял закон о еврейском характере государства Израиль

Израильский парламент (Кнессет) в ночь 19 июля принял во втором и третьем чтении

закон

о национальном характере государства Израиль . 62 депутата высказались за, 55 — против, еще двое парламентариев воздержались, сообщается на сайте

Кнессета.

Как поясняет

NEWSru Israel, речь идет о первом в истории страны законодательном акте, в котором декларируется статус Израиля как национального государства еврейского народа. Идея принятия этого закона появилась в 2011 году, но парламентские противники проекта несколько лет блокировали его прохождение.

В окончательной редакции принятый закон носит в основном декларативный характер. В нем говорится о том, что «государство Израиль является национальным государством еврейского народа, где он осуществляет свое естественное религиозное, культурное и историческое право на самоопределение». В документе отмечается, что еврейскому народу принадлежит исключительное право на национальное самоопределение в государстве Израиль.

Партия «Байт Иегуди» требовала внести в текст параграф об использовании элементов еврейского права в судебной системе Израиля. Однако под давлением партий «Кулану» и НДИ этот параграф был удален.

"Единый и неделимый Иерусалим является столицей государства Израиль", — говорится в законе. Поскольку данный закон имеет силу Основного закона, этот параграф ставит дополнительное препятствие перед возможностью раздела города в случае политического соглашения, отмечает NEWSru Israel.

Статусом государственного языка, в соответствии с этим законом, обладает исключительно иврит. При этом арабский язык имеет статус особого языка. Местные СМИ отмечают, что параграф, касающийся статуса арабского языка, вызвал особо острую дискуссию.

В параграфе под названием «Еврейское поселенчество» оговаривается, что государство «считает поселенчество национальной ценностью, и будет действовать с целью создания населенных пунктов, их развития и укрепления». Этот пункт также вызывал ожесточенные дискуссии. Изначально параграф предусматривал предоставление права на создание населенных пунктов на основе национального критерия. Но затем он был изменен на фоне критики со стороны общественных деятелей и юридических структур.

Шаббат и еврейские праздники объявляются официальными днями отдыха в Израиле. За неевреями сохраняется право использовать другой день для отдыха.

Обсуждение закона во втором и третьем чтениях продолжалось почти 12 часов. «Мы сделали это. Мы завершили то, что начали Герцль и Бен Гурион. Мы переживаем исторический момент, который будут помнить на протяжении многих лет», — заявил после утверждения документа один из его разработчиков, депутат Ави Дихтер