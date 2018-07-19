Япония готовится отказаться от иранской нефти

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика» Японские дистрибьюторы нефти готовятся приостановить импорт иранской нефти в соответствии с требованиями США , угрожающими санкциями компаниям, продолжающим закупать сырье у Тегерана

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В конце июня США направили предупреждение японским дистрибьюторам нефти, таким как JXTG Holdings и Idemitsu Kosan и другие компании, с требованием прекратить импорт иранской нефти и конденсата к 4 ноября. В этот день Вашингтон планирует возобновить санкции против Тегерана. Компаниям, которые продолжают вести дела с этой страной, грозят санкции.

В ответ MUFG Bank уведомил своих партнеров, занимающихся поставками нефти о том, что он прекратит урегулировать связанные с Ираном операции, начиная с этого лета, если не будет прогресса в переговорах правительства. Mizuho Bank рассматривает аналогичную политику. А без сотрудничества с банками нефтяные дистрибьюторы покупать иранскую нефть не смогут: сделки оплачиваются в долларах и компаниям надо либо самим закупать крупные объемы валюты, либо обращаться к финансовым организациям, которые по поручению клиентов оплачивают покупки.

Японские морские грузоотправители также уведомляют клиентов о том, что они, вероятно, не будут транспортировать иранскую нефть в сентябре.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон может рассмотреть вопрос об освобождении некоторых стран от санкций за импорт иранской нефти. Но надежды на то, что Токио сделают такую скидку, призрачные.

«Мы можем только вступить в переговоры с США и убедить освободить нас от ограничений», — цитирует Nikkei официального представителя МИД Японии. Однако в Министерстве экономики , торговли и промышленности изданию озвучили пессимистичный прогноз, отметив, что Япония, скорее всего, будет вынуждена прекратить поставки из Ирана.

Сами компании, закупающие нефть, также строят планы, исходя из того, что поблажки не будет. В августе они начнут переговоры с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Здесь сложностей быть не должно. Однако некоторые дистрибьюторы еще не получили всю иранскую нефть, за которую они заплатили по контрактам за весь год. Компании намерены просить правительство Японии помочь компенсировать эти потери.

По данным JXTG, иранская нефть перерабатывается в бензин и керосин. Угрозы США о санкциях уже подталкивают цены на сырье. Эксперты опасаются, что смена поставщиков может привести к дальнейшему росту цен на бензин в Японии.

Япония закупает на Ближнем Востоке примерно 90% сырой нефти. Иран является его шестым крупнейшим поставщиком, на который приходится около 5% от общего объема. Япония традиционно дружит с Ираном в рамках своей кампании по диверсификации поставок нефти и укреплению ее энергетической безопасности. Для Ирана около 60% экспорта сырой нефти приходится на Азию, включая Японию и Китай