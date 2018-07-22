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Из зон деэскалации в Сирии выведены почти 3 тысячи человек
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Из зон деэскалации в Сирии выведены почти 3 тысячи человек 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Это следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ. Документ опубликован на сайте министерства в воскресенье, 22 июля.
Согласно данным Минобороны, из Юго-западной зоны деэскалации выведен 371 мирный житель. При этом из ДЖАБА Юго-западной зоны деэскалации в ИДЛИБ Идлибской зоны деэскалации «на 45 автобусах обеспечен вывод членов незаконных формирований и их семей». Всего выведено 2459 человек.
Как подситали в Минобороны РФ, всего с 27 июня Юго-западную зону деэскалации в Сирии покинули 46154 человека. Из них почти 7 тысяч человек размещались в лагерях беженцев «Джебаб» и «Рсас», в которых сейчас находятся 1 792 человека.
В целом на территориях 45 стран находятся 6,9 млн зарегистрированных сирийских беженцев. Желание вернуться на родину изъявили 1,7 млн сирийцев из Ливана, Турции, Германии, Иордании, Ирака, Египта, Дании и Бразилии.
С 30 сентября 2015 года в свои дома в Сирии вернулись чуть больше 1,4 млн беженцев, в том числе 232,4 тысячи человек — из-за границы.
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