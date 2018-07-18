Ещё
Названы сроки ликвидации террористов на юго-западе САР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"
В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"

Названы сроки ликвидации террористов на юго-западе САР 

News.ru 53 минуты назад
Посол России в Сирии Александр Кинщак заявил, что ликвидация террористов в юго-западной части САР не займёт много времени. По его словам, на это потребуется несколько дней или недель.
«Летом была начата контртеррористическая операция на юго-западе (Сирии), которая успешно развивается и близка к завершению», — приводит слова Кинщака «Интерфакс».
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в настоящий момент сирийские правительственные войска сумели установить контроль над 90% провинции Дераа на юго-западе страны.
News.ru: последние новости
Два Ми-8 вернулись из Сирии МИД России осудил теракт в Пакистане Израиль мобилизует резервистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать145
Претензии к самолету Путина и другие события дня7
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры253
Россиянам дадут еще один выходной251
Российский олигарх чудом сбежал от британских спецслужб45
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение