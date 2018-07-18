Названы сроки ликвидации террористов на юго-западе САР 

Посол России в Сирии Александр Кинщак заявил, что ликвидация террористов в юго-западной части САР не займёт много времени. По его словам, на это потребуется несколько дней или недель.
«Летом была начата контртеррористическая операция на юго-западе (Сирии), которая успешно развивается и близка к завершению», — приводит слова Кинщака «Интерфакс».
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в настоящий момент сирийские правительственные войска сумели установить контроль над 90% провинции Дераа на юго-западе страны.