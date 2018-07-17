Боевики усилили обстрелы в Идлибе

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток увеличилась интенсивность обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра*", действующих в провинции Идлиб. Факты обстрелов правительственных войск и мирного населения фиксировались в провинциях Латакия, Хама и Алеппо", — говорится в сообщении.

Кроме того, проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Абу-Дриха (провинция Алеппо) и Тафас провинция Деръа ). Жителям передано 1100 продовольственных пакетов общим весом более 4,7 тонны. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 78 сирийцам, в том числе 34 детям, отметил он.

Сирия активно восстанавливается после военных действий. При помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах — школах, больницах, а также объектах водо— и электроснабжения. Все это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания. В разминированных районах разбираются завалы и восстанавливаются дороги.

Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США . В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80 процентов домов. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.

*Запрещённая в России террористическая организация

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