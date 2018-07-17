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В Идлибе планируют эвакуацию мирных жителей из осажденных городов
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В Идлибе планируют эвакуацию мирных жителей из осажденных городов 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДАМАСК, 17 июл — РИА Новости. Жители осажденных террористами городов Фуа и Кефрая в провинции Идлиб будут эвакуированы в рамках достигнутых договоренностей сирийской стороны с главарями незаконных военизированных формирований (НВФ), сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Официального подтверждения сообщений об окончательном соглашении и о сроках пока нет.
По данным агентства, шиитские поселения должны покинуть около пяти тысяч жителей в два этапа. На первом этапе будут эвакуированы полторы тысячи человек, а также 85 жителей городка Иштаброк, которые находились в плену у террористов.
В апреле 2015 года боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* и союзные им НВФ напали на Иштаброк и убили почти 200 мирных граждан, десятки жителей, включая целые семьи, были похищены террористами.
По данным агентства, жители городов Фуа и Кефрая опасаются нападения террористов на колонну с мирными гражданами при эвакуации, как это было неоднократно раньше.
Пятнадцатого апреля 2017 года в контролируемом террористами районе Рашидин под Алеппо, где стояли автобусы с эвакуированными жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на заминированной машине. Погибли около 120 человек, большинство из которых были дети.
Поселения Фуа и Кефрая уже более четырех лет находятся в окружении террористов. В осаде остаются тысячи человек, включая женщин и детей. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.
*Запрещённая в России террористическая организация
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