В Идлибе планируют эвакуацию мирных жителей из осажденных городов

Официального подтверждения сообщений об окончательном соглашении и о сроках пока нет.

По данным агентства, шиитские поселения должны покинуть около пяти тысяч жителей в два этапа. На первом этапе будут эвакуированы полторы тысячи человек, а также 85 жителей городка Иштаброк, которые находились в плену у террористов.

В апреле 2015 года боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» * и союзные им НВФ напали на Иштаброк и убили почти 200 мирных граждан, десятки жителей, включая целые семьи, были похищены террористами.

По данным агентства, жители городов Фуа и Кефрая опасаются нападения террористов на колонну с мирными гражданами при эвакуации, как это было неоднократно раньше.

Пятнадцатого апреля 2017 года в контролируемом террористами районе Рашидин под Алеппо, где стояли автобусы с эвакуированными жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на заминированной машине. Погибли около 120 человек, большинство из которых были дети.

Поселения Фуа и Кефрая уже более четырех лет находятся в окружении террористов. В осаде остаются тысячи человек, включая женщин и детей. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.