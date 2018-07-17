Парламент Израиля отменил «Закон об объявлении войны»

Парламент Израиля лишил премьера и министра обороны полномочий объявлять войну

Кнессет (парламент) Израиля отменил принятую в апреле поправку к Основному закону о правительстве, позволявшую премьер-министру и главе Минобороны принимать в экстренных случаях решение об объявлении войны без согласования с военно-политическим кабинетом и парламентом.

Об этом говорится в сообщении Кнессета.

Как отмечается, это решение поддержали 77 депутатов, 16 проголосовали против.

Уточняется, что теперь объявление войны или начало масштабной военной операции должно утверждаться только военно-политическим кабинетом.

В конце апреля Кнессет утвердил закон, предоставляющий премьеру полномочия, позволяющие в исключительных случаях начать военные действия после совещания с одним лишь министром обороны.