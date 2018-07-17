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Парламент Израиля отменил «Закон об объявлении войны»
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Парламент Израиля лишил премьера и министра обороны полномочий объявлять войну 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Emil Salman-Jinipix globallookpress.com
Кнессет (парламент) Израиля отменил принятую в апреле поправку к Основному закону о правительстве, позволявшую премьер-министру и главе Минобороны принимать в экстренных случаях решение об объявлении войны без согласования с военно-политическим кабинетом и парламентом.
Об этом говорится в сообщении Кнессета.
Как отмечается, это решение поддержали 77 депутатов, 16 проголосовали против.
Уточняется, что теперь объявление войны или начало масштабной военной операции должно утверждаться только военно-политическим кабинетом.
В конце апреля Кнессет утвердил закон, предоставляющий премьеру полномочия, позволяющие в исключительных случаях начать военные действия после совещания с одним лишь министром обороны.
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