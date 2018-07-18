Юг Сирии почти полностью перешел под контроль правительственных войск

По дороге в Босра эш Шам на юге Сирии местные жители увидели автомобили с российскими флагами и решили познакомиться. Прямо на ходу. А в самом городе нас немедленно обступили желающие стать звездами телевидения. Некоторые даже знали несколько русских слов.

— ООО, Харашо! (жители Босры показывают в камеру знак «виктория» — ред.)

И это в местности, которая семь лет назад стала очагом антиправительственного мятежа. Война здесь закончилась также стремительно, как началась.

— Сегодня мы подняли флаг Сирийской арабской республики в городе, где писалась история Сирии. Древнейший город, в котором жили и мусульмане и христиане и римляне, все они участвовали в строительстве этого города. Мы благодаря усилиям наших друзей, и усилиям нашей армии смогли освободить этот город и начинается новая жизнь, — заявил губернатор провинции Деръа Мухаммед Халид Ханнус

Новая жизнь стартует со сдачи тяжелого вооружения под гарантии российского Центра по примирению враждующих сторон. Теперь уже бывшие боевики закрашивают символику оппозиционной группировки на внедорожнике с пулеметом — классической сирийской «тачанке», ставшей символом этой войны.

— Мы уже устали от этой войны, мы хотим, чтобы люди наконец уже возвращались к своим домам. Мы будем сдавать наше тяжелое и среднее оружие сирийской армии под гарантии российского государства , потому что мы вам доверяем, — признается бывший боевик группировки «Шабаб Ас Сунна» Азми Аль Дос.

Это доверие выражается в каждой мелочи. На всех официальных мероприятиях наши офицеры — в центре внимания. Пересчет и погрузка оружия также под их контролем. Поднятие государственных флагов в провинции Деръа и, прежде всего в ее административном центре, означает то, что, практически весь юг страны перешел под контроль законного правительства. Да и сделано это не в результате боевых действий, а посредством мирных переговоров.

Многочисленные группировки, из которых состояла так называемая « Сирийская свободная армия » пришли к выводу о том, что сопротивление бесполезно и вредно для целостности страны. И фронт на юге не то, что рассыпался — растаял, как будто его и не было никогда.

— Боевики… сегодня это бывшие боевики — приняли решение присоединиться к сирийской армии и пойти воевать против террористов. Террористов ИГИЛ* и Джебхат Ан Нусры*, признанных таковыми международным сообществом. Сегодня в городе праздник, сегодня город подымает сирийский флаг на своей главной площади, — заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Цыганков

Но символическое событие предусматривает еще и начало серьезной работы по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Ту же Босру эш Шам за время войны покинуло несколько тысяч жителей, и многие тысячи, наоборот, пришли в нее, спасаясь от радикальных формирований вроде запрещенной Джебхат Ан Нусры*.

— У нас 130 школ готовы для приема тех людей, дома которых сильно повреждены либо разрушены. Мы готовы оказать этим людям любую помощь, быстро обеспечить предметами первой необходимости, — рассказывает губернатор провинции.

Массовое переселение людей также запущено в эти дни. Из Босры в соседние города вышли колонны с беженцами, которые возвращаются в свои города. А грузовики с гуманитарной помощью направлены в саму Босру. На днях здесь было распределено 40 тонн муки и ожидается еще продовольствие. Решается вопрос с водоснабжением и электричеством.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.