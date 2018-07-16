Кремлевские гуманитарные бомбардировки достигли цели. Сирия — российский протекторат, Чехия может радоваться

Продолжительный сирийский конфликт подошел к переломному моменту. В четверг сирийская армия вступила в город Дараа, где подняла флаг режима. Так — символически — солдаты Башара Асада закончили гражданскую войну: ведь именно там в 2011 году начались антиправительственные протесты, которые вылились в вооруженное противостояние. Уже, кажется, понятно, что сирийские мятежники проигрывают, и Россия попытается прибрать к рукам как можно больше территорий довоенной Сирии , сделав их теперь своим протекторатом. Ситуация на Ближнем Востоке изменились, в первую очередь — из-за американского изоляционизма. Все это кое-что говорит и о Чехии и ее руководстве, отмечает в комментарии Павел Новотны.

Именно российские, а не сирийские солдаты вошли на отвоеванные территории Юго-Западной Сирии как победители. Они оставили повстанцам небольшой выбор: чистки уже начались, и оппозиционеры бегут. Кремлевские переговорщики открыто заявили мятежным сирийцам, что в других местах — в особенности в провинции Идлиб , где собрались оставшиеся противники Асада — лучше им не будет. Иными словами, там их русские тоже быстро достанут.

Миграционные потоки пришли в движение. Те сирийцы, которые приняли российский протекторат и смирились с диктатурой алавитской семьи Башара Асада, едут домой, где, скорее всего, насладятся спокойной жизнью, но также столкнутся с тоталитарными порядками. Остальное население направляется на север страны, где люди либо перейдут границу, либо погибнут от сирийско-российских налетов, либо выживут в турецкой сфере влияния. Такой же выбор и у беженцев за рубежом — открытые противники Асада обратно толпой не ринутся.

Асад и Россия вместе проливают кровь… мирных жителей

Сирией руководят (и еще долго будут) из России. Кого-то это устраивает, например, чешского посла в Дамаске Эву Филипи и посла ЧР в США Гинека Кмоничека, которые с самого начала сделали ставку на Россию с Асадом и внушили чешским дипломатам, что все сирийские мятежники — враждебные Западу террористы. Кого-то это не устраивает, однако в чешской дипломатии и политике все меньше сторонников «американского мира» (Pax Americana), то есть порядка, который журналисты времен нормализации у нас грубо называли поведением «мирового жандарма».

Так или иначе реальная ситуация ясна: страна Асада — это кремлевский протекторат. На территориях, которые еще недавно удерживали сирийские повстанцы, после их захвата уже заправляет российская военная полиция. От имени Дамаска переговоры, как правило, ведут московские эксперты и дипломаты — как в самой Сирии, так и за рубежом. Можно только предполагать, насколько сирийские власти на самом деле информированы о российских шагах. Неотъемлемой частью российских ритуальных действий в рамках «российского мира» (Pax Rusicca) является постоянное жертвоприношение в виде сначала советских, а теперь для разнообразия кремлевских освободителей. Это гарантирует Москве безусловную благодарность.

Более того, люди Асада скрепили союз с русским настоящей пролитой кровью. В данном случае — кровью сирийских мирных жителей, которых вместе бомбардировали, травили химическим оружием, и с которыми теперь разделываются по всей стране, как в свое время Сталин.

Обама и Трамп : когда пацифист с популистом молчат

В определенный момент США де-факто отказались вмешиваться в происходящее в Сирии, тем самым отдав ее на откуп России. На Ближнем Востоке возродилась биполярная властная логика, согласно которой освободившееся место занимает соперник. Можно только надеяться, что ничего подобного не случится в Центральной и Восточной Европе, то есть, в том числе, в Чехии.

Что касается конкретных действий в Сирии, то Барак Обама был нерешительным пацифистом, который не хотел забредать в очередное «болото», то есть вступать на новое поле боя иракского и афганского типов, от которых у США до сих пор остаются шрамы. Популистский изоляционист Дональд Трамп сделал в этой связи немногим больше: он военными средствами укорил сирийский режим за применение химического оружия, однако целенаправленно и декларативно не поставил под угрозу московские интересы в Сирии. Тем самым Трамп подтвердил статус-кво.

Лидеры арабских государств за время сирийского конфликта доказали, что не хотят никаких реформ, пусть даже приближающих их к свободе. И если уж проводятся какие-то изменения, то руководить ими должны сверху, а снизу все должно быть тише воды, ниже травы, как было до сих пор. Так называемая «арабская весна» напугала местных лидеров настолько, что они готовы закрыть глаза даже на картины разбомбленных сирийских городов и мертвых младенцев, только чтобы, не дай Бог, не дать волю молодому и недовольному поколению в собственных странах.

За время сирийского кризиса Израиль доказал, что руководствуется в первую очередь собственными интересами, и в этом, конечно, нет ничего плохого. Подобная позиция израильтян исторически обоснована: частью их идентичности является необходимость обороняться от врага даже без внешней помощи, чтобы не допустить (потенциального) нового холокоста. Также сейчас ясно, что от правительства еврейского государства невозможно ожидать идеалистической внешней политики, и о демократии можно говорить только в связи с внутренней жизнью Израиля. Что касается его взаимоотношений с внешним миром, то речь идет скорее о прагматике. Поэтому израильский премьер Биньямин Нетаньяху так часто встречается с российским президентом Владимиром Путиным

Чешская элита так и льнет к сильной руке, а думать ленится

Сирийская война, как и миграционный кризис — это проверка. Она обнажила реальные, а не декламируемые отношения, склонность к авторитаризму и испытала на прочность гуманность.

Чехи (по крайней мере, большая часть политиков и дипломатов) проявили себя в этом испытании как представители эгоистичной, замкнутой в себе и дилетантской страны, которая с облегчением согласилась на «проасадовский» дискурс. Все потому, что Чехии лень думать и, главное, разбираться. Слабый налет идеализма первого президента Вацлава Гавела , пусть непоследовательного и многими критикуемого, быстро и полностью смыли всего несколько капель, занесенных к нам сирийской бурей. Для все более агрессивной России двери в Прагу опять открыты. Восхищение сильной рукой и безразличие к чужой (а значит, и своей собственной) свободе в Чехии укоренились очень прочно.

Комментарии читателей статьи

Mejla Hlavsa

Ираке, Ливии, А что вы скажете о гуманитарных бомбардировках и американском протекторате в Афганистане Сомали , Косово. Это окей? Новотный — жалкий лицемер.

Jiří Sedláček

Сирия не является российским протекторатом, и там не ведется гражданская война. Сирийское правительство контролирует около 60 процентов территории, а остальное оккупировали Турция , США и Израиль. Никакой «оппозиции», конечно, нет. Тоталитарные замашки демонстрируют, скорее, авторы подобных комментариев: все это параноидные выдумки отдельных личностей без источников и проверенных утверждений. Автор даже приводит неправдивые данные: провинция Идлиб оккупирована турецкой армией, у которой там более десяти баз, так что освободить эту часть сирийской территории не представляется возможным!

Bohuslav Vladyka