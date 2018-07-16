Ещё
Россия помогла США разгромить ИГ в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что Россия помогла США разгромить ИГ в Сирии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Россия помогла США в искоренении террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии. Об этом на пресс-конференции заявил американский президент Дональд Трамп.
«Когда вы посмотрите на весь прогресс, который сделан в некоторых направлениях, в частности искоренение ИГ… фактически Россия нам помогла в некоторой степени», — отметил он.
В конце 2017 года Трамп объявил, что коалиция во главе с США освободила от ИГ почти всю территорию Сирии и Ирака.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Эксперт прокомментировал сообщения о возможной эвакуации «Белых касок» из Сирии МИД Китая осудил теракт в Пакистане Более 300 человек за сутки покинули юго-западную зону деэскалации в Сирии
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США216
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа158
В России оценили неожиданное решение Франции133
Парализованный Крым и другие события дня28
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму240
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение