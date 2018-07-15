Турция добивается от США выдачи Гюлена

Анкара ожидает позитивных сдвигов в переговорах с Вашингтоном по выдаче Фетхуллаха Гюлена , обвинённого в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

По словам турецкого посла Хюсейина Дириоза, страна на протяжении длительного времени добивается выдачи проповедника и ожидает продвижение по этому вопросу в ближайшее время, передаёт ТАСС

Посол также напомнил о встрече американо-турецкой рабочей группы, которая состоялась 13 июля в Анкаре, где представители министерств внутренних дел, юстиций и иностранных дел обсудили выдачу исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и борьбу с ассоциированной с ним организацией ФЕТО.

Неудачная попытка госпереворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. В результате столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли почти 250 человек, ещё более двух тысяч были ранены.

Пытаясь привлечь к ответственности всех участников мятежа, власти Турции арестовали более 50 тысяч человек, отстранили и уволили более 140 тысяч госслужащих. Анкара считает, что переворот в стране пытался устроить оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.

Ранее News.ru писал, что турецкие спецслужбы провели расследования, в результате которых были задержаны 150 военнослужащих. Отмечается, что они подозреваются в связях с «террористической организацией» Фетхуллаха Гюлена.