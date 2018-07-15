Ещё
Сирийский арабский Красный Полумесяц сообщил о прибытии гумконвоя на юг Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийский арабский Красный Полумесяц сообщил о прибытии гумконвоя на юг Сирии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 15 июля. Конвой с гуманитарной помощью достиг в воскресенье районов, подконтрольных правительству Сирии в провинции Дераа на юго-западе арабской республики. Об этом со ссылкой на заявление Сирийского арабского Красного Полумесяца (САКП) сообщило агентство Reuters.
Согласно его данным, девять грузовиков с 3 тысячами продовольственных посылок достигли населенных пунктов Умм-Маязин и Насиб, расположенных поблизости от шоссе Дамаск — Амман на юге провинции Дераа.
Как отмечает агентство, конвой шел в сопровождении делегации координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али аз-Заатари и представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).
8 июля, как сообщило агентство SANA, сирийские войска освободили населенные пункты Тейба, Умм-Маязин и Насиб, расположенные в провинции Дераа. Агентство сообщает, что эти поселки удерживали в своих руках террористы из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра", которые в результате проведенной операции понесли существенные потери и отступили.
ТАСС: последние новости
Иран приостановил экспорт электроэнергии в Ирак Меркель выразила соболезнования временному премьеру Пакистана в связи с терактом Израиль — Палестина: почему перезапуск мира снова не состоится
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ90
«Будут воровать в два раза больше»228
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair106
Отрезало ногу и упал с высоты. «Дикий поезд» убил механика13
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии57
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
00:12
Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
02:56
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение