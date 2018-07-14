Военные РФ помогли продовольствием русской общине в Хомсе

"Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели встречу в городе Хомс с русской общиной, в ходе которой состоялся прием граждан и передача предметов первой необходимости и продуктовых наборов общим весом 200 кг", — сказал генерал.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 10 сирийцам, в том числе пяти детям.

Как отметил Цыганков, в Юго-западной зоне деэскалации продолжены переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований, в ходе которых обсуждаются вопросы присоединения населенных пунктов к процессу мирного урегулирования и порядок разоружения незаконных вооруженных формирований. «В результате этой работы к процессу мирного урегулирования присоединился город Кфер-Шамс. На центральной площади прошел митинг с поднятием государственного флага Сирийской Арабской Республики и торжественное заступление на дежурство подразделений сирийской полиции. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вернулись 215 мирных жителей», — сказал глава Центра.