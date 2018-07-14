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12 палестинцев пострадали при бомбардировках
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Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси

При израильских бомбардировках по сектору Газа ранены 12 палестинцев 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: AFP 2018 / Mahmud Hams
По меньшей мере 12 палестинцев получили ранения в результате израильских бомбардировок по сектору Газа, сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Израильтяне атаковали десятки целей на территории анклава, добиваясь от местных боевиков прекращения ракетных обстрелов, пограничных беспорядков и запусков через границу воздушных шаров с горючими веществами.
"В больницы поступили 12 раненых, в том числе двое детей, которые находятся в тяжелом состоянии", — сказал аль-Кидра.
Израильская армия говорит, что наносит удары исключительно по военным целям и призывает гражданское население держаться в стороне от подобных объектов.
Палестинские боевики в свою очередь ведут обстрел юга Израиля, выпустив с ночи порядка 60 ракет и мин, часть из которых перехватили установки ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.
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