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Посольство РФ: Лондон стремится к политизации ОЗХО в ущерб ее репутации
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Посольство РФ: Лондон стремится к политизации ОЗХО в ущерб ее репутации 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании стремятся к политизации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ущерб ее репутации. Об этом в субботу заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в ответ на просьбу прокомментировать последнее заявление британского МИД относительно нового обращения официального Лондона в ОЗХО за содействием в расследовании инцидента в Эймсбери.
"Процедура «независимой верификации» нервно-паралитического вещества, вновь инициированная британской стороной, является нетранспарентной, выходит за рамки обозначенных в Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) механизмов. Данная инициатива — еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации", — подчеркнул российский дипломат.
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