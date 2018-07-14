Посольство РФ: Лондон стремится к политизации ОЗХО в ущерб ее репутации

"Процедура «независимой верификации» нервно-паралитического вещества, вновь инициированная британской стороной, является нетранспарентной, выходит за рамки обозначенных в Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) механизмов. Данная инициатива — еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации", — подчеркнул российский дипломат.