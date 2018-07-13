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Эмир Катара прибыл в Россию
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Эмир Катара прибыл в Россию 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани находится в Москве, 15 июля он намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и посмотреть финальный матч чемпионата мира по футболу. Об этом в ответ на вопрос ТАСС сообщили в посольстве Катара в Москве.
"Эмир Катара находится в Москве. 15 июля он намерен посетить финальный матч чемпионата мира по футболу. 15 июля он проведет переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным", — сказали в посольстве, отвечая на запрос ТАСС.
"На встрече в Кремле будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и региональной ситуации", — добавили в диппредставительтстве.
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