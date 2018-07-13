Израиль стал популярнее среди туристов из Индии

Достигнув максимального уровня в 2017 году, количество туристов из Индии вновь стало рекордным, продемонстрировав рост на 82% с января по июнь за последние три года.

С января по июнь 2018 года Израиль посетили более 40 000 индийских путешественников, по сравнению с 22 000 человек за аналогичный период в 2015 году, в соответствии со статистикой, опубликованной Министерством туризма Израиля (IMOT).

Только в мае 2018 года в Израиль из Индии приехали 17800 человек, что на 115% больше, чем в мае 2015 года.

Говоря о положительном росте, Хасан Мадах, директор Израильского Министерства туризма Индии и Филиппин , сказал: «Мы наблюдаем устойчивый ежегодный рост числа туристов, прибывающих в Израиль из Индии и очень довольны последовательными рекордными показателями турпотока. Индия является важным рынком для нас, и я рад сказать, что эта страна стала одним из главных источников азиатских туристов. Множество инициатив сделали такой рост реальным, особенно это касается недавнего снижения размера визового сбора для индийских путешественников».

В марте этого года Air India запустила самый быстрый беспосадочный рейс между Нью-Дели и Тель-Авивом, продолжительность полета которого в один конец составила 7 часов 10 минут по прямому маршруту. После роста заинтересованности индийцев в путешествиях в Израиль, национальный перевозчик объявил об увеличении частоты полетов в этом направлении, добавив четвертый рейс в неделю, начиная с 14 июля.

Стремясь побудить еще больше индийских путешественников посетить Израиль, Министерство туризма также объявило о запуске летней рекламной кампании по привлечению индийцев в пик курортного сезона.

Канады, В декабре прошлого года для заявителей, которые уже получали визы стран Шенгенского соглашения, США Австралии или Израиля, была введена льготная визовая процедура. В сентябре 2017 года Министерство ввело годовые многократные визы для деловых путешественников в Израиль. Недавно также объявили о снижении визового сбора до 1100 индийских рупий, по сравнению с предыдущим визовым сбором в 1700 индийских рупий. Предпринимаются постоянные попытки по внесению дополнительных изменений, с тем чтобы сделать этот процесс посещения Израиля более быстрым и легким для индийских путешественников.

В свете значительного роста въездного туризма в настоящее время проводится ряд реформ, направленных на увеличение предложений в туристической отрасли: по всей стране активно открываются гостиницы, появляются новые возможности для международных отельных сетей.