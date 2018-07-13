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Замглавы МИД обсудил с послом Йемена ситуацию в городе Ходейда
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Замглавы МИД обсудил с послом Йемена ситуацию в городе Ходейда 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Йемена в Москве Ахмедом аль-Вахейши ситуацию, складывающуюся в городе Ходейда.
Беседа прошла в пятницу в Москве.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Йемене с акцентом на предпринимаемые в настоящее время по линии ООН усилия по деэскалации обстановки в районе красноморского города Ходейда. В этом контексте с российской стороны была высказана поддержка посреднической миссии спецпредставителя Генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Участники встречи обсудили также вопросы российского гуманитарного содействия гражданскому населению Йемена, испытывающему в условиях боевых действий многочисленные трудности и лишения.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию «Золотая победа» по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.
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