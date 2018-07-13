Замглавы МИД обсудил с послом Йемена ситуацию в городе Ходейда

Беседа прошла в пятницу в Москве.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Йемене с акцентом на предпринимаемые в настоящее время по линии ООН усилия по деэскалации обстановки в районе красноморского города Ходейда. В этом контексте с российской стороны была высказана поддержка посреднической миссии спецпредставителя Генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Участники встречи обсудили также вопросы российского гуманитарного содействия гражданскому населению Йемена, испытывающему в условиях боевых действий многочисленные трудности и лишения.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади . Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию «Золотая победа» по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.