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Программа «ударных» дронов ИГ оказалась связана с Британией
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Программа «ударных» дронов ИГ оказалась связана с Британией 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Программу поставок беспилотников в ИГ, впоследствии используемых как носители бомб, разработали два брата из Бангладеш, связанных с компаниями из Британии и других стран, говорится в докладе Антитеррористического центра при Военной академии США Вест-Пойнт.
Доступ к беспилотникам ИГ получило через братьев Сифуля Хаке Суджана и Атаула Хаке Собуджа из Бангладеш. Они создали компании в Британии, Испании и Бангладеш для перевода денежных средств, пересылки дронов и другой продукции в «Исламское государство», сообщает Memo со ссылкой на доклад центра.
Боевые дроны использовались террористами для оборонительных и наступательных операций через многоуровневую цепочку поставок, в которой участвовали более 16 компаний из семи стран.
Одним из главных контрагентов стала компания IBACS, которая закупала запчасти и беспилотники в Индии. После этого техника доставлялась в офисы фирмы в Британии и Бангладеш, далее грузы направлялись в Сирию, Турцию и Ирак. Затем дроны и комплектующие к ним передавались на территорию «Исламского государства».
Через братьев-бангладешцев ИГ поставлялись устройства дистанционного управления беспилотников, симуляторы полета, микротурбины, аккумуляторы, GPS-передатчики и другие детали для сборки БПЛА.
«По крайней мере, один из этих братьев также сыграл центральную роль в содействии созданию и развитию «Даватул Ислам Бенгал», местного филиала ИГ в Бангладеш», — указано в докладе.
До прихода в ИГ Суджан и Собудж возглавляли ряд ИТ-компаний в разных странах. Суджан был убит в 2015 году, а Собудж находится под арестом, следует из доклада.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как самодельные боевые дроны джихадистов в Сирии без проблем сбиваются силами ПВО, в частности, ЗРК «Панцирь-С».
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