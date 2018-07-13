Программа «ударных» дронов ИГ оказалась связана с Британией

Программу поставок беспилотников в ИГ , впоследствии используемых как носители бомб, разработали два брата из Бангладеш , связанных с компаниями из Британии и других стран, говорится в докладе Антитеррористического центра при Военной академии США Вест-Пойнт.

Доступ к беспилотникам ИГ получило через братьев Сифуля Хаке Суджана и Атаула Хаке Собуджа из Бангладеш. Они создали компании в Британии, Испании и Бангладеш для перевода денежных средств, пересылки дронов и другой продукции в «Исламское государство», сообщает Memo со ссылкой на доклад центра.

Боевые дроны использовались террористами для оборонительных и наступательных операций через многоуровневую цепочку поставок, в которой участвовали более 16 компаний из семи стран.

Турцию и Одним из главных контрагентов стала компания IBACS, которая закупала запчасти и беспилотники в Индии . После этого техника доставлялась в офисы фирмы в Британии и Бангладеш, далее грузы направлялись в Сирию Ирак . Затем дроны и комплектующие к ним передавались на территорию «Исламского государства».

Через братьев-бангладешцев ИГ поставлялись устройства дистанционного управления беспилотников, симуляторы полета, микротурбины, аккумуляторы, GPS-передатчики и другие детали для сборки БПЛА.

«По крайней мере, один из этих братьев также сыграл центральную роль в содействии созданию и развитию «Даватул Ислам Бенгал», местного филиала ИГ в Бангладеш», — указано в докладе.

До прихода в ИГ Суджан и Собудж возглавляли ряд ИТ-компаний в разных странах. Суджан был убит в 2015 году, а Собудж находится под арестом, следует из доклада.