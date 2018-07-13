В Сирии боевики продолжают сдавать оружие и боеприпасы

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Сирии за сутки сдали танк, зенитную пушку, а также боеприпасы, мины и гранаты, сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков

"Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон продолжена работа со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации", — сказал Цыганков.

По его словам, боевики за сутки сдали один танк, зенитную пушку, "а также большое количество боеприпасов к танкам, артиллерийским орудиям, гранатометам, зенитным установкам, мины и гранаты".

Также Цыганков рассказал, что в ходе выполнения мероприятий первого этапа открытия пункта пропуска Сальхиях в провинции Дейр-Эз-Зор проведено совместное совещание с представителями Сирийских Демократических Сил по порядку возобновления его работы.