В Сирии боевики продолжают сдавать оружие

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Сирии за сутки сдали танк, зенитную пушку, а также боеприпасы, мины и гранаты, сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.
"Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон продолжена работа со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации", — сказал Цыганков.
По его словам, боевики за сутки сдали один танк, зенитную пушку, "а также большое количество боеприпасов к танкам, артиллерийским орудиям, гранатометам, зенитным установкам, мины и гранаты".
Также Цыганков рассказал, что в ходе выполнения мероприятий первого этапа открытия пункта пропуска Сальхиях в провинции Дейр-Эз-Зор проведено совместное совещание с представителями Сирийских Демократических Сил по порядку возобновления его работы.
Кроме того, для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса и Харет-Тукман подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование.