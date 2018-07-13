Ещё
В Сирии боевики продолжают сдавать оружие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии боевики продолжают сдавать оружие и боеприпасы 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Сирии за сутки сдали танк, зенитную пушку, а также боеприпасы, мины и гранаты, сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.
"Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон продолжена работа со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации", — сказал Цыганков.
По его словам, боевики за сутки сдали один танк, зенитную пушку, "а также большое количество боеприпасов к танкам, артиллерийским орудиям, гранатометам, зенитным установкам, мины и гранаты".
Также Цыганков рассказал, что в ходе выполнения мероприятий первого этапа открытия пункта пропуска Сальхиях в провинции Дейр-Эз-Зор проведено совместное совещание с представителями Сирийских Демократических Сил по порядку возобновления его работы.
Кроме того, для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса и Харет-Тукман подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны37
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО28
Бледанс показала знойное фото4
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека82
Тадж-Махал пригрозили снести7
Видео
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение