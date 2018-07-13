Более 300 человек за сутки покинули зону деэскалации в Сирии

МОСКВА , 13 июл — РИА Новости . Более 300 человек вышли из юго-западной зоны деэскалации через пункт пропуска Кафер-Шамс в САР, сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков "Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон продолжена работа со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации. За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 306 мирных жителей", — рассказал Цыганков. Он добавил, что освобождение районов провинции Эс-Сувейда Деръа , прекращение сопротивления крупных формирований вооруженной оппозиции создает условия для перехода к следующему этапу нормализации обстановки. Цыганков рассказал, что представителями российского Центра по примирению проведена гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор , жителям передано 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны. Кроме того, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 36 сирийцам, в том числе 18 детям. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии » >>