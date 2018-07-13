Более 300 человек за сутки покинули зону деэскалации в Сирии 

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 300 человек вышли из юго-западной зоны деэскалации через пункт пропуска Кафер-Шамс в САР, сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.
"Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон продолжена работа со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации. За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 306 мирных жителей", — рассказал Цыганков.
Он добавил, что освобождение районов провинции Эс-Сувейда и Деръа, прекращение сопротивления крупных формирований вооруженной оппозиции создает условия для перехода к следующему этапу нормализации обстановки.
Цыганков рассказал, что представителями российского Центра по примирению проведена гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор, жителям передано 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны. Кроме того, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 36 сирийцам, в том числе 18 детям.
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