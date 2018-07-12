Перевозящие зерно из Крыма в Сирию суда исключены из реестров двух стран

Сирию. Две страны исключили из своих реестров несколько грузовых судов, транспортирующих зерно из Крыма

Танзания сообщила, что исключила из списка судно Crystal Galaxy, несколько судов продолжают использовать его флаг обманным путем, сообщает Reuters . Морское управление Сьерра-Леоне также заявило, что суда Crystal Galaxy и Snow White исключены из ее реестров.

Постоянный представитель Украины при Международной морской организации (ИМО) Наталья Галибаренко утверждает, что многие государства «надлежащим образом выполнили свои обязательства» и вычеркнули из списков суда, имеющие отношение к перевозкам зерна из Крыма в Сирию.

Она также заявила, что суда, занимающиеся транспортировкой таких грузов, выключают транспондеры, приближаясь к водам у портов Крыма. «В результате этого безопасность и охрана судоходства в этой области серьезно подрываются», — сказала Галибаренко.

Сообщается, что транспортировкой зерна в Сирию также занимаются суда под флагом САР с названиями Souria, Laodicea и Finikia. Эти корабли были включены в черный список США в 2015 году.

В начале июля сообщалось, что в порт Сирии прибыла первая партия зерна из Крыма.

В середине июня из севастопольского порта в Сирию было направлено около 3,8 тыс. тонн крымского зерна. До конца года в САР планируется поставить от 100 до 200 тыс. тонн зерна.