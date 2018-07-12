Перевозящие зерно из Крыма в Сирию суда исключены из реестров двух стран 

Две страны исключили из своих реестров несколько грузовых судов, транспортирующих зерно из Крыма в Сирию.
Танзания сообщила, что исключила из списка судно Crystal Galaxy, несколько судов продолжают использовать его флаг обманным путем, сообщает Reuters. Морское управление Сьерра-Леоне также заявило, что суда Crystal Galaxy и Snow White исключены из ее реестров.
Постоянный представитель Украины при Международной морской организации (ИМО) Наталья Галибаренко утверждает, что многие государства «надлежащим образом выполнили свои обязательства» и вычеркнули из списков суда, имеющие отношение к перевозкам зерна из Крыма в Сирию.
Она также заявила, что суда, занимающиеся транспортировкой таких грузов, выключают транспондеры, приближаясь к водам у портов Крыма. «В результате этого безопасность и охрана судоходства в этой области серьезно подрываются», — сказала Галибаренко.
Сообщается, что транспортировкой зерна в Сирию также занимаются суда под флагом САР с названиями Souria, Laodicea и Finikia. Эти корабли были включены в черный список США в 2015 году.
В начале июля сообщалось, что в порт Сирии прибыла первая партия зерна из Крыма.
В середине июня из севастопольского порта в Сирию было направлено около 3,8 тыс. тонн крымского зерна. До конца года в САР планируется поставить от 100 до 200 тыс. тонн зерна.
Ранее стало известно, что Севастополь начнет поставку зерна в Сирию.