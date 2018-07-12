Ещё
Перевозящие зерно из Крыма в Сирию суда исключены из реестров двух стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перевозящие зерно из Крыма в Сирию суда исключены из реестров двух стран 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Две страны исключили из своих реестров несколько грузовых судов, транспортирующих зерно из Крыма в Сирию.
Танзания сообщила, что исключила из списка судно Crystal Galaxy, несколько судов продолжают использовать его флаг обманным путем, сообщает Reuters. Морское управление Сьерра-Леоне также заявило, что суда Crystal Galaxy и Snow White исключены из ее реестров.
Постоянный представитель Украины при Международной морской организации (ИМО) Наталья Галибаренко утверждает, что многие государства «надлежащим образом выполнили свои обязательства» и вычеркнули из списков суда, имеющие отношение к перевозкам зерна из Крыма в Сирию.
Она также заявила, что суда, занимающиеся транспортировкой таких грузов, выключают транспондеры, приближаясь к водам у портов Крыма. «В результате этого безопасность и охрана судоходства в этой области серьезно подрываются», — сказала Галибаренко.
Сообщается, что транспортировкой зерна в Сирию также занимаются суда под флагом САР с названиями Souria, Laodicea и Finikia. Эти корабли были включены в черный список США в 2015 году.
В начале июля сообщалось, что в порт Сирии прибыла первая партия зерна из Крыма.
В середине июня из севастопольского порта в Сирию было направлено около 3,8 тыс. тонн крымского зерна. До конца года в САР планируется поставить от 100 до 200 тыс. тонн зерна.
Ранее стало известно, что Севастополь начнет поставку зерна в Сирию.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сирийские боевики в Дераа решили сдаться В МИД рассказали о крупной политической провокации Британии Стало известно, кому Путин поручил возглавить делегацию России на инаугурации Эрдогана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент
Трамп решил не «отказываться» от РФ из-за ЧП в Солсбери
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Порошенко «создал» новую модель закупки газа РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение