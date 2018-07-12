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Захарова: Россия контактирует с талибами ради обеспечения безопасности собственных граждан
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Захарова: Россия контактирует с талибами ради обеспечения безопасности собственных граждан 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия поддерживает контакты с талибами, чтобы обеспечить безопасность россиян и способствовать процессу национального примирения в Афганистане. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Еще раз хотели бы подчеркнуть, что наши контакты с талибами преследуют только две цели: обеспечение безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане и содействие процессу национального применения, который пока, к сожалению, не сдвинулся с мертвой точки", — отметила она.
"Я также хотела бы напомнить о ставших достоянием гласности свидетельствах, согласно которым одним из фактических спонсоров ["Талибана"] является сам Пентагон", — добавила Захарова.
Как утверждала представитель российского внешнеполитического ведомства, по данным самих американцев, с 2005 года в Афганистане пропало 95 тыс. автомобилей. А иракская и афганская армии потеряли за тот же период 1,5 млн единиц стрелкового оружия, переданных им США.
"Эти цифры, которые позволяют вооружить целую армию, а они учитываются, как неучтенка и потери, — констатировала дипломат. — В такой ситуации становится очевидным, что регулярные обвинения России со стороны Вашингтона ставят своей целью скрыть собственные военные и политические просчеты в Афганистане".
В конце февраля на открытии второй международной конференции «Кабульский процесс» президент Афганистана Ашраф Гани выступил за диалог с талибами, предложив начать переговоры без каких-либо условий. Он также заявил о готовности признать движение «Талибан» (запрещено в РФ) легитимной политической силой и открыть его официальное представительство в Кабуле.
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