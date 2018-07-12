Захарова: Россия контактирует с талибами ради обеспечения безопасности собственных граждан

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Россия поддерживает контакты с талибами , чтобы обеспечить безопасность россиян и способствовать процессу национального примирения в Афганистане . Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще раз хотели бы подчеркнуть, что наши контакты с талибами преследуют только две цели: обеспечение безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане и содействие процессу национального применения, который пока, к сожалению, не сдвинулся с мертвой точки", — отметила она.

"Я также хотела бы напомнить о ставших достоянием гласности свидетельствах, согласно которым одним из фактических спонсоров ["Талибана"] является сам Пентагон ", — добавила Захарова.

Как утверждала представитель российского внешнеполитического ведомства , по данным самих американцев, с 2005 года в Афганистане пропало 95 тыс. автомобилей. А иракская и афганская армии потеряли за тот же период 1,5 млн единиц стрелкового оружия, переданных им США

"Эти цифры, которые позволяют вооружить целую армию, а они учитываются, как неучтенка и потери, — констатировала дипломат. — В такой ситуации становится очевидным, что регулярные обвинения России со стороны Вашингтона ставят своей целью скрыть собственные военные и политические просчеты в Афганистане".