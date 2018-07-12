Как сирийская армия восстанавливает контроль над южными провинциями страны

Правительственные войска взяли под контроль сирийско-иорданскую границу и близки к завершению операции по освобождению юго-запада САР. В четверг, 12 июля, сирийский флаг был поднят на площади у мечети Аль-Омари в Дараа. Именно здесь в середине марта 2011 года вспыхнули первые массовые протесты, позднее переросшие в гражданскую войну. Многие вооружённые формирования добровольно присоединяются к режиму прекращения огня и сдают оружие и технику западного производства. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, успехи операции на юго-западе Сирии говорят о наличии серьёзных предпосылок для нормализации обстановки и скорейшего политического урегулирования в стране.

Мария Захарова. Подразделения сирийской правительственной армии взяли под контроль границу с Иорданией , а также близки к завершению операции по освобождению юго-западных провинций Дараа и Эль-Кунейтра от незаконных вооружённых формирований. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД России

«К настоящему времени провинция Дараа освобождена практически полностью. Достигнуто соглашение об урегулировании ситуации в южных и юго-восточных кварталах её одноименного административного центра — города Дараа, которые более семи лет находились под контролем незаконных вооружённых формирований», — отметила дипломат.

Дамаск — «Сирийская правительственная армия взяла под контроль границу с соседней Иорданией, обеспечив возможность открытия движения по международной автомагистрали Бейрут Амман », — подчеркнула Захарова.

При этом, по её словам, юго-запад Сирии удалось освободить от радикалов с минимальным числом жертв — главным образом благодаря успешным переговорам с отрядами вооружённой оппозиции, которые отмежевались от террористических группировок « Джабхат ан-Нусра »* и «Исламское государство»**.

Особую роль в этом процессе сыграли офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и подразделения военной полиции, обеспечивающей порядок и безопасность в ряде населённых пунктов.

На этом фоне из арабской республики поступают сообщения, что в четверг, 12 июля, бойцы сирийской армии в торжественной обстановке подняли государственный флаг на площади у мечети Аль-Омари в городе Дараа. Именно здесь в середине марта 2011 года вспыхнули первые массовые антиправительственные митинги, со временем переросшие в гражданскую войну.

«Сегодня исторический день для Сирии. У мечети Аль-Омари начались первые волнения, которые радикалы использовали для разжигания кризиса. Сегодня на месте, где всё начиналось, спустя семь лет вновь развевается государственный флаг», — цитирует РИА Новости офицера сирийской армии.

О возвращении представителей сирийского правительства в южные кварталы Тарик-эс-Садд и Дараа-эль-Балад также сообщил телеканал Al Arabiya. Сообщается, что в результате успешных переговоров под контроль правительственных сил перешли десятки населённых пунктов, тогда как на западе провинций Дараа и Эль-Кунейтра продолжаются бои с террористами.

«С волей простых сирийцев нельзя не считаться»

Официальный представитель МИД также обратила внимание на то, что присоединившиеся к режиму прекращения огня боевики передали сирийской армии «огромное количество» современного оружия и техники западного производства.

«Это различные системы ПТРК, бронемашины, стрелковое оружие и боеприпасы, представляющие собой материальные свидетельства грубого внешнего вмешательства в дела Сирии», — заявила дипломат.

По её словам, успехи операции по восстановлению суверенитета Сирии на юге страны демонстрируют наличие серьёзных предпосылок для нормализации обстановки и скорейшего политического урегулирования.

«С волей простых сирийцев, которые при приближении правительственных сил изгоняли «нусровцев» из своих деревень и посёлков и поднимали национальные флаги Сирии, нельзя не считаться», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что после освобождения всё новых районов арабской республики из-под контроля радикальных формирований беженцы (как внутренне перемещённые лица, так и бежавшие из страны люди) получили возможность вернуться домой. И эти мирные жители, отметила Захарова, нуждаются в помощи.

«Сирийское правительство такую помощь оказывает. Свой вклад вносят российские военные. Однако ситуация требует дополнительных усилий по линии мирового сообщества и его специализированных агентств. Причём не только в части обеспечения нуждающихся продуктами и товарами первой необходимости, но и в плане стратегического решения — создания условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения на родину миллионов людей, которые вынуждены были покинуть Сирию из-за внутреннего конфликта и террористических атак», — заявила представитель МИД.

Захарова также отметила важность активного участия в социально-экономическом восстановлении Сирии международных партнёров и необходимость снятия односторонних антисирийских санкций, которые препятствуют этому процессу.

«У нас не было проблем с режимом Асада»

На этом фоне в ночь на 12 июля самолёты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по ряду военных объектов в провинции Эль-Кунейтра (большая часть которой, Голанские высоты, была захвачена Израилем в 1967 году). В армии обороны Израиля заявили, что атаковали три поста сирийской армии в ответ на вторжение беспилотника, который был сбит в воздушном пространстве Израиля 11 июля.

Сирийское правительственное агентство SANA сообщило, что силам ПВО республики удалось отбить ракетную атаку, хотя в результате нападения был нанесён «некоторый материальный ущерб».

Накануне в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил намерение пресекать любые попытки нарушить воздушную или сухопутную границу еврейского государства. В то же время он отметил, что российско-израильские переговоры предоставляют возможность повысить безопасность и уровень доверия в Ближневосточном регионе.

При этом Нетаньяху отметил, что Израиль не будет препятствовать восстановлению легитимным правительством Сирии контроля над территорией страны. По его словам, Тель-Авив продолжает придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт.

«У нас не было проблем с режимом Асада. За 40 лет на Голанских высотах не было выпущено ни одной пули… Я установил чёткую политику невмешательства, и мы не вмешивались. Это не изменилось», — цитирует газета Haaretz заявление Нетаньяху по итогам переговоров в Москве

Глава еврейского государства также добавил, что Израиль по-прежнему выступает за вывод с сирийской территории иранских подразделений и формирований ливанской группировки «Хезболла»

пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе переговоров с Али Акбаром Велаяти обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, а также ситуация в регионе, включая положение дел в Сирии. Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий в отношении иранской ядерной программы.

Добавим, что в субботу, 14 июля, президент России встретится с лидером Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом , с которым также обсудит развитие ситуации на Ближнем Востоке.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.