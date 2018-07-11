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Премьер Израиля взял на матч Англия — Хорватия двух больных раком подростков
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Премьер Израиля взял на матч Англия — Хорватия двух больных раком подростков 

ТАСС 23 часа назад
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху наблюдает за матчем между сборными по футболу Хорватии и Англии в Москве в сопровождении супруги Сары и двух больных раком подростков из Израиля, передает корреспондент ТАСС.
Ранее Нетаньяху сообщил в своем Twitter, что приглашение на матч предусматривало возможность взять с собой двух гостей. Они с женой решили, что это будут два ребенка из Израиля, борющиеся с раком и мечтающие попасть на чемпионат мира по футболу.
По информации израильских СМИ, 18-летняя Мика живет в поселении Кацир, 13-летний Алон — в Петах-Тикве в Израиле, хотя родился мальчик в России. C Микой, по данным СМИ, давно знакома супруга Нетаньяху. Подростки приехали в Россию вместе с премьером и его супругой, с собой Мика и Алон взяли флаг Израиля.
Ранее в среду Нетаньяху провел переговоры в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
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