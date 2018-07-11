Премьер Израиля взял на матч Англия — Хорватия двух больных раком подростков

Ранее Нетаньяху сообщил в своем Twitter, что приглашение на матч предусматривало возможность взять с собой двух гостей. Они с женой решили, что это будут два ребенка из Израиля, борющиеся с раком и мечтающие попасть на чемпионат мира по футболу.

По информации израильских СМИ, 18-летняя Мика живет в поселении Кацир, 13-летний Алон — в Петах-Тикве в Израиле, хотя родился мальчик в России . C Микой, по данным СМИ, давно знакома супруга Нетаньяху. Подростки приехали в Россию вместе с премьером и его супругой, с собой Мика и Алон взяли флаг Израиля.