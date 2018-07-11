Считаем шекели: как начать свое дело в Израиле и не обанкротиться

В начале своей деловой карьеры я дружил с главой попечительского совета государственного «Центра поддержки деловой инициативы». Он любил шутить, что у их организации есть две цели. Первая — это помочь людям, которые должны быть бизнесменами, открыть удачный бизнес и преуспеть в этом. Вторая, менее публичная, но не менее важная — помочь людям, которые бизнес открывать не должны — не открыть его и не обанкротиться. Поэтому тем, кто не является гражданином Израиля , но хочет открыть там свой бизнес, в первую очередь следует убедиться, что их идея имеет экономическое право на существование. Надеяться перевести свои знания и умения из ведения бизнеса в России на израильскую почву по системе «копировать-вставить» — плохая идея.

С государством повезло

Основное различие между ведением бизнеса в Израиле и России заключается во взаимоотношении между государством и гражданами.

Россия представляется мне очень зарегулированным государством. А вот Израиль нет. В Израиле понимают, что государство — это не самый эффективный бизнес-агент. И что любой контакт чиновника с гражданином стоит государству денег, причем дважды.

Во-первых, нужно заплатить зарплату чиновнику и покрыть все расходы вокруг: на кондиционированный офис, кофе, перерывы, социальные права и т.д. А в Израиле чиновники умеют защищать свои права: израильский профсоюз при необходимости добивается своих требований.

Во-вторых, что еще более важно — это время, которое гражданин тратит на сидение в очереди и на общение с чиновником. Он мог бы в параллельной реальности потратить это время на то, чтобы основать еще один стартап, который, можно продать за миллиард долларов, как Waze.

В отличие от России, израильское государство не думает, что оно лучше знает, что нужно делать бизнесменам. Более того, государство даже не претендует на то, что оно знает, как правильно распределять бюджетные деньги для поддержки бизнеса.

В Израиле не стоит строить бизнес в надежде исключительно на государственную поддержку. Льготы для бизнеса, конечно, есть, но это сегментарные льготы — «по краям». Так, в Израиле есть Инновационное управление, которое в прошлом называлось Институт главного ученого. Оно поддерживает стартапы. Также есть финансирование для открытия гостиниц — все-таки Израиль туристическая страна. И есть закон о поощрении капитальных инвестиций, но, к несчастью для малого бизнеса, основные деньги по этому закону достаются Intel и Teva (фармацевтическая компания). Потому что государство понимает: полностью полагаться на доверие нельзя, а строить сложный инструмент, который будет следить за сотней мелких бизнесов на предмет целевого использования льгот — совершенно непродуктивно.

Поэтому отношение государства к бизнесу можно оценить как позитивное. И в этом смысле самое лучшее, что оно может сделать — это не лезть, ни с регуляциями и проверками, ни с помощью.

Полигон для стартапов

Открыть компанию с ограниченной ответственностью в Израиле можно очень просто. Для этого достаточно одного акционера. При этом получать для открытия бизнеса миллион справок от различных инстанций и вносить какие-либо активы в устав компании не нужно. Это очень упрощает процедуру открытия бизнеса.

Но, в отличие от России, в Израиле намного сложнее в этом бизнесе заработать, потому что бизнес в основном ориентирован на экспорт. Израиль является очень сложным местом для бизнесменов и предпринимателей, но очень хорошим полигоном для обкатки глобальных идей.

Во-первых, точно так же, как многие российские бизнесмены преуспевают за рубежом благодаря полученной в России закалке, израильские бизнесмены, выйдя на зарубежные просторы, добиваются успеха благодаря «прокачке» на очень конкурентном рынке. Воткнуть, как в лихие 90-е в Москве , палку в землю и надеяться, что через полгода она начнет приносить золотые плоды, в Израиле не приходится.

Во-вторых, израильтяне — люди открытые к изменениям, к внедрению новых технологий. Правда, это не значит, что они всегда эти технологии получают. Например, израильская банковская система очень устойчивая и совершенно не клиентоориентированная. Несмотря на то, что на программах израильских компаний работает огромное количество банков в мире, израильские банки — это автомобили, выдолбленные из куска дерева.

Если говорить о новых бизнесах, то стартап, который приходит к инвестору и говорит: у нас есть гениальная идея, мы очень быстро захватим весь израильский рынок и этим ограничимся — инвестиций в развитие не получит. Израильские стартапы должны быть заточены на экспорт.

Но Израиль представляет собой очень интересную платформу не только для израильских стартапов.

Россия воспринимается многими западным инвесторами как проблемная страна, а открывать стартап в Америке дорого. И все же пока нацией стартапов называют Израиль, а не Германию или Литву . И в любом случае, многие западные инвесторы и фонды вписывают Израиль в свои планы перемещения. Поэтому немало российских новых бизнесов действуют на западном рынке под израильской личиной.

Открыть бизнес не значит жить

Израиль — это незарегулированная страна. Если иностранец хочет открыть бизнес в Израиле, предоставлять здесь услуги и платить здесь налоги, то нет никаких причин иностранцу в этом мешать.

При этом нужно понимать, что наличие бизнеса в Израиле этому самому иностранцу не дает ни малейшего права на нахождение в Израиле. Более того, его бизнес может даже затруднить въезд в Израиль: для туристов из России облегченный визовый режим есть, для бизнесменов — нет.

На практике иностранцы приезжают и с легкостью открывают общества с ограниченной ответственностью — это очень простая и быстрая процедура. Но переехать жить в Израиль при этом не получится. А вот если вы открыли большую фирму с десятками сотрудников, миллионными оборотами и желательно экспортной заточенностью, тогда появляется шанс получить «управленческую визу» для того, чтобы управлять своим успешным бизнесом из Израиля, даже не являясь гражданином.

2,5 формы бизнеса

В Израиле есть две с половиной формы организации бизнеса. Первая из них это «ЛТД» — общество с ограниченной ответственностью. Для крупных фирм это обязательная форма. Для многих бизнесов — более удобная, несмотря на дорогую и жесткую бухгалтерию. В таких фирмах проще продавать доли.

С другой стороны, представление о том, что компании Ltd вызывают больше доверия, чем индивидуальные предприниматели — миф.

Альтернатива регистрации Ltd — это индивидуальные предприниматели. При такой форме человек несет полную ответственность по долгам собственного бизнеса. Все доходы автоматически считаются доходами собственника и облагаются налогами в текущем режиме — в отличие от фирмы Ltd, которая позволяет заплатить корпоративный налог (сегодня это 23%), не доплачивать налог на дивиденд (30% от дельты), не приближаться к налоговой ставке 50%, а продолжать инвестировать деньги внутри компании.

Самый хороший пример — про покупку недвижимости. Если вы хотите купить офис за миллион долларов, то для того чтобы купить его в ИП, вам нужно заработать 2 млн, из которых 1 млн отдать государству, а второй потратить на недвижимость, купив ее на свое имя. Если вы приобретаете недвижимость на свою фирму, то достаточно заработать 1,33 млн и заплатить 23% налога. Разница получается очень существенная.

Третья форма организации бизнеса — это так называемая «упрощенка». То есть ИП с упрощенной системой отчетности, как и в России. Только если в России по ней можно протаскивать бизнес с оборотом в $2 млн, то в Израиле максимальный размер «упрощенки» в сто раз меньше. И раздробить завод на десяток таких компаний — не очень хороший вариант.

У банков все замечательно и без вас Шутка о том, что банки с удовольствием дадут вам зонтик в солнечную погоду, и отберут, как только появятся тучи, в Израиле в контексте финансирования бизнеса является горькой правдой. Деньги от банка получить можно, но надо для этого что-то заложить. Как говорил кот Матроскин: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет!»

Если заложить нечего, работать придется на свои деньги или на то, что в сфере хайтека называется FFF (friends, family, fools — друзья, семья и дураки).

Открыть счет тут тоже непросто. Особенно негражданину Израиля.

То, что компания является резидентом Израиля по факту регистрации в Израиле — это замечательно. Но банк захочет узнать все про бенефициаров компании. Если они не израильские налоговые резиденты, то финансовый контроль будет проверять документы неделями. И это еще оптимистическая оценка.

Если цель заключается в том, чтобы эта компания и счет были тайной от страны вашей другой налоговой резиденции, то эта цель недостижима. Просто тогда не стоит открывать бизнес в Израиле.

Если вы делаете все прозрачно, с соблюдением российского Закона о налогообложении контролируемых иностранных компаний, то банки попьют вашу кровь, но счет вы откроете.

Нет никаких минимальных сумм, которые банк требует видеть на вашем счету. Но нужно понимать общую картину. В Америке, например, 3,5 тысячи банков. А в Израиле 5,5. Но не тысяч, а банков. Это совсем не конкурентная среда. Соответственно, у банков так много денег, что у них все замечательно и без вас. Следует заранее принять то, что банк не хочет ни компаний, ни денег.

Конечно, чем больше денег на вашем счету, чем больше валютных операций и депозитов, тем больше у банка будет желания с вами работать. А что вы там будете делать, банку придется рассказать заранее, чтобы он построил ваш клиентский профиль. Если вы будете совершать действия, которые сильно выбиваются из вашего профиля, то вам захотят задать вопросы.

Над названием придется подумать

В Израиле есть реестр акционерных обществ (компаний Ldt), который жестко регулирует все, что касается названий фирмы. Например, было непросто зарегистрировать фирму под названием Pareto Capital, потому что уже была фирма под названием Pareto Investment.

Много лет назад один ретивый турагент решил открыть агентство и назвать его Boeing , аргументируя это тем, что он же не продает самолеты и ни с кем не конкурирует. Суд не оценил креативность этого подхода, сказав, что он нарушает как минимум два права фирмы Boeing.

Первое — это право дать кому-нибудь за деньги лицензию на открытие турагентства с таким прекрасным названием. Второе — это право на то, чтобы это название не «разводнялось», полоскаясь в низких сферах. Недаром марки Toyota и Lexus, хотя и принадлежат одному холдингу, продвигаются по-разному и в разных ценовых диапазонах.

Аренда офиса: можно и у тети

Что касается указания юридического адреса фирмы, то здесь можно с легкостью указать адрес вашего аудитора или троюродной тети.

В Израиле, как ни странно, нет услуг по предоставлению виртуальных адресов. Вернее так: в Израиле нет сервиса «резиновых квартир». Конечно, у нас есть фирмы, которые предоставляют услуги «офиса на час» и почтового адреса. Но нет никакой обязанности, чтобы у бизнеса было арендованное помещение. Если бизнес справляется без арендованного помещения, то государство не будет совать ему палки в колеса. Если фирма пытается списывать расходы на помещение, НДС, то в этой ситуации у налоговой может возникнуть желание посмотреть, где они физически сидят.

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