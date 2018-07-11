Межгосударственные отношения России и Израиля

Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 года дипотношения были прерваны. В 1987 году возобновлены отношения по консульской линии, а в октябре 1991 года дипотношения были восстановлены в полном объеме. В декабре 1991 года открыты израильское посольство в Москве и российское посольство в Тель-Авиве.

Между Россией и Израилем поддерживается активный политический диалог. Сложилась практика регулярных политических консультаций, осуществляется делегационный обмен на различных уровнях.

В апреле 2005 года президент России Владимир Путин совершил визит в Израиль. Это был первый визит главы российского государства в государство Израиль.

В июне 2012 года президент России Владимир Путин в рамках двухдневного ближневосточного турне вновь посетил Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 раз посещал Россию: в сентябре 2009 года, феврале 2010 года, марте 2011 года, в мае и ноябре 2013 года, сентябре 2015 года, апреле и июне 2016 года, марте и августе 2017 года, в январе 2018 года, а также 9 мая 2018 года. В ходе майского рабочего визита вместе с президентом России Владимиром Путиным Нетаньяху присутствовал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и шествии «Бессмертного полка». В этот же день состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во встрече также приняли участие глава МИД Сергей Лавров , министр обороны Сергей Шойгу , а также глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, министр охраны окружающей среды и по делаем Иерусалима Зеэв Элькин.

Также 30 ноября 2015 года встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проходила «на полях» конференции ООН по вопросам изменения климата.

16-17 марта 2016 года президент Израиля Реувен Ривлин впервые посетил Россию в своем нынешнем статусе. В рамках визита состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Президент Израиля также встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

10 ноября 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил с визитом Израиль. В рамках визита Медведев встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В ходе российско-израильских переговоров значительное внимание было уделено экономике. По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних межведомственных документов. В ходе визита Дмитрий Медведев также посетил расположенный в пригороде Тель-Авива сельскохозяйственный научно-исследовательский Центр имени Волкани при министерстве сельского хозяйства этой страны.

Между двумя странами сложилась практика регулярных политических консультаций на уровне внешнеполитических ведомств.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Израиль в сентябре 2004 года, октябре 2005 года, сентябре 2006 года, июне 2007 года, марте 2008 года, феврале 2009 года и июне 2010 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока.

В феврале 2016 года Израиль с рабочим визитом посетила делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко

В июне 2017 года Москву с рабочим визитом посетил спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн

Между Россией и Израилем заключено порядка 20 межправительственных соглашений, идет постоянная работа по совершенствованию договорно-правовой базы российско-израильского сотрудничества.

Израиль — важный торгово-экономический партнер России. Двусторонние связи охватывают все направления — промышленность, агропромышленный комплекс, высокие технологии.

Внешнеторговый оборот РФ и Израиля поступательно увеличивается. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2017 году товарооборот России и Израиля составил 2494 миллиона долларов, из них экспорт — 1669 миллионов долларов, импорт — 825 миллионов долларов. В экспорте России в Израиль преобладают минеральные продукты (39,3%), драгоценные металлы и камни (31,7%), а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,8%) и металлы и изделия из них (8,8%). В импорте ведущее место занимают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (36%); машины, оборудование и транспортные средства (28,1%); продукция химической промышленности (21,8%).

В I квартале 2018 года товарооборот России с Израилем составил свыше 714 миллионов долларов, увеличившись почти на 25% (141,5 миллиона долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом экспорт — 487 миллионов долларов, импорт — 227 миллионов долларов. В структуре экспорта основная доля поставок пришлась на минеральные продукты (40% от всего объема экспорта России в Израиль), драгоценные металлы и камни (38,3%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (8,4%). В структуре импорта преобладали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (54,2%), продукция химической промышленности (19,7%), машины, оборудование и транспортные средства (16,8%).

С 1995 года успешно работает Смешанная российско-израильская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное 14-е заседание межправкомиссии прошло в сентябре 2017 года в Москве.

Одно из важных мест в системе российско-израильского взаимодействия занимает сотрудничество в гуманитарной области. Среди динамичных направлений двустороннего сотрудничества в этой области — культурные обмены, гастроли, выставки, фестивали.

Россия и Израиль наращивают взаимодействие в сфере образования. Были подписаны договор и соглашение о сотрудничестве между учеными Санкт-Петербургского государственного университета и Технионом, Московским государственным университетом и Тель-Авивским университетом. В 2017 году 47 граждан Израиля поехали на учебу в Россию, (в 2016 году — 37).

Представительная израильская делегация приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве и Сочи в сентябре 2017 года.

Развивается сотрудничество в области туризма. В 2017 году Израиль посетило около 337 тысяч российских туристов.

По данным Ростуризма, в 2017 году в Россию гражданами Израиля было совершено 182 тысячи поездок с целью туризма.

Немалая часть израильских граждан, в том числе тех, кто стоял у истоков возникновения Государства Израиль, имеет российские корни. В стране живет более миллиона соотечественников. Они сохраняют русский язык, русскую культуру. В Израиле действует 21 организация русскоязычных соотечественников, в стране выходит множество газет на русском языке, ведут вещание более 150 русскоязычных эфирных и спутниковых телеканалов, радиостанций.

Россию и Израиль связывает память о Второй мировой войне, о таком страшном преступлении нацизма, как Холокост. Среди его жертв миллионы евреев — граждан Советского Союза. В России чтят память жертв Холокоста. В Москве действуют Музей еврейского наследия и Холокоста, Мемориальная синагога на Поклонной горе. В Израиле, в городе Нетания, в июне 2012 года открыт Мемориал в честь победы над гитлеровской Германией