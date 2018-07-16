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Российские боевые вертолеты вернулись из Сирии
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Российские боевые вертолеты вернулись из Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Мнобороны
В Новосибирскую область из Сирии вернулись два транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ. Авиатехнику в Россию доставил тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан".
— Два вертолета объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа и их экипажи вернулись в пункты постоянной дислокации после успешного выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике, — рассказали ТАСС в Министерстве обороны России
В течение нескольких месяцав сибирские летчики летали днем и ночью, контролируя обстановку в зонах деэскалации. 15 июля на аэродроме Хмеймим вертолеты были погружены в гигантский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и вместе с экипажами вернулись на родину.
— За успешное выполнение боевых задач в САР вернувшиеся военные представлены к государственным и ведомственным наградам, — отметили в Минобороны.
Ранее из Сирии вернулись 33 боевых самолета и вертолета, инженерно-технический состав, медицинский отряд особого назначения и сотрудники военной полиции.
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