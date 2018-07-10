Какие православные святыни находятся в Сирии 

Сирия — одна из многих стран Ближнего Востока, в которой православие на протяжении всей своей истории играло большую роль в культурной и политической жизни общества. И в наше время в этой исламской стране сохраняется множество православных святынь.
Исторически Сирия находится в юрисдикции Антиохийской Православной Церкви — самой древней и уважаемой христианской общины региона.
Центром православной Сирии является монастырь святого Георгия (по-арабски это место называется «Мар Джорджиус»).
Святой Георгий — очень известный сирийский святой, которого почитают не только христиане, но и мусульмане. В исламской традиции он известен под именем Хыдр Абу-ль-Аббас. Монастырь был воздвигнут в VI веке при императоре Юстиниане. Большое значение этого монастыря определялось тем, что он был одним из важных мест отдыха для паломников, следующих из Европы в Иерусалим. В монастыре святого Георгия хранится грамота халифа Омара, ограждающая обитель от произвола местных властей и освобождающая ее от налогов. [С-BLOCK]
В столице Сирии, Дамаске, находится ещё одно значимое для православных христиан место. Здесь, в мечети Омейядов, есть христианская часовня — одно из возможных мест пребывания головы Иоанна Крестителя.
Поэтому мечеть стала местом паломничества как для мусульман, так и для христиан. Христиане (включая женщин) могут свободно входить в мечеть Омейядов. Но при этом нужно соблюдать правила поведения в ней. Интересно, что один из минаретов мечети называется «минарет Исы» (т.е. Иисуса). По местным мусульманским поверьям, по этому минарету Иисус спустится на землю в день Страшного Суда.
Недалеко от Дамаска, в городе Хомс, пребывает другая православная святыня — часть пояса Пресвятой Девы.
Реликвия хранится в местном Богородичном Храме (по-арабски «Умм Зуннар»).
Часовня Иоанна Предтечи в мечети Омейядов, Дамаск
Реликварий с частью пояса Пресвятой Девы, Хомс