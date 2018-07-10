ИГ заявило об убийстве десятков российских военных

ИГ заявило об убийстве десятков российских военнослужащих в Сирии

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России ) опубликовала заявление, в котором говорится, что террорист-смертник убил 35 российских и сирийских военных в провинции Дараа на юге Сирии . Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

На канале также появилось фото с места теракта.

По информации боевиков, смертник на груженом взрывчаткой автомобиле прибыл в город Зайсун, где находились военнослужащие, и совершил атаку.

Как пишет Directorate 4, город был сдан бойцами « Сирийской свободной армии » сирийским правительственным войскам днем ранее. В освобождении города участвовали российские военные из Центра по примирению враждующих сторон.

О том, что лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились на прекращение огня, сообщалось 7 июля. В частности, стороны договорились о прекращении боевых действий, урегулировании статуса боевиков и начале сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований.