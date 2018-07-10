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ИГ заявило об убийстве десятков российских военных
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ИГ заявило об убийстве десятков российских военнослужащих в Сирии 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) опубликовала заявление, в котором говорится, что террорист-смертник убил 35 российских и сирийских военных в провинции Дараа на юге Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.
На канале также появилось фото с места теракта.
По информации боевиков, смертник на груженом взрывчаткой автомобиле прибыл в город Зайсун, где находились военнослужащие, и совершил атаку.
В Минобороны России эту информацию пока не подтвердили.
Как пишет Directorate 4, город был сдан бойцами «Сирийской свободной армии» сирийским правительственным войскам днем ранее. В освобождении города участвовали российские военные из Центра по примирению враждующих сторон.
О том, что лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились на прекращение огня, сообщалось 7 июля. В частности, стороны договорились о прекращении боевых действий, урегулировании статуса боевиков и начале сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований.
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