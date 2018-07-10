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ВМС Израиля перехватили палестинское судно
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ВМС Израиля перехватили палестинское судно, шедшее на прорыв блокады Газы 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Израильские военные перехватили в Средиземном море судно с восемью палестинцами на борту, которые попытались прорвать блокаду сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Шедшее из анклава судно было остановлено, как пишут военные, без "исключительных инцидентов" и буксируется на базу ВМС в городе Ашдоде.
"Военно-морские силы Израиля задержали палестинскую лодку с примерно восемью палестинцами на борту, которые попытались нарушить законную морскую блокаду", — сказано в пресс-релизе.
Агентство "Франс Пресс" передает, что на борту находятся девять человек, четверо из которых в прошлом получили ранения в стычках с израильтянами. Военные сообщили, что приставили медиков к палестинцам, нуждающимся в лечении.
Предыдущую попытку прорвать морскую блокаду палестинцы предприняли в мае с аналогичными результатами. С намерением преодолеть кольцо с внешней стороны в сектор Газа идет судно с иностранными правозащитниками, которое сейчас находится рядом с Италией, сообщил сайт их миссии.
Израиль называет морскую блокаду "необходимой и законной мерой безопасности", которая применяется для предотвращения контрабанды оружия и вылазок террористов.
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