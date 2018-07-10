Самый южный город Сирии присоединился к перемирию

Юго-запад Сирии . До границы с Иорданией — пара километров. Боевики массово покидают населенный пункт Аль-Мутайя. Большинство добровольно сложили оружие и присоединились к режиму прекращения огня. Так решили на совете полевых командиров. Многим здесь просто надоело воевать. Тем более, среди этих мирных жителей зачастую — их жены и дети. На КПП уже дежурят сирийские пограничники. Стволы танковых орудий зачехлены. Но обстановка остаётся напряжённой. В деревню впервые приезжает российский гумконвой, передает "ТВ Центр"

Местные жители впервые видят такую колонну машин. Не доверяют. Боятся провокаций. Российские офицеры объясняют переговорщику, что пришли с миром. После нескольких напряжённых минут у грузовиков — очередь. Людям в прямом смысле нечего есть. Здесь у каждого своя история войны. Мухаммед Аль Адауи попал в плен. Семья собрала выкуп. Боевики взяли деньги и убили родственников мужчины.

"Фактически вся семья скинулась на мое освобождение, мы разорены. Я провел в плену 15 дней. За это время почти все жители деревни сбежали — никто не хотел быть живым щитом для террористов", — рассказал он.

Этот мужчина опасается называть своё имя — он живёт в другом городе, где хозяйничают боевики, но надеется на скорое возвращение к мирной жизни. «Основная проблема для нас — нет электричества и топлива для генераторов. Остановились насосы, мы не можем выкачать воду из подземных источников. Не работают пекарни, город остался без хлеба. Как только энергоснабжение восстановится, жизнь улучшится в разы», — говорит он.

Освобождённые города и посёлки активно восстанавливают сирийские власти при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон. Энерго— и водоснабжение — как раз вопросы первостепенные. Пока же российские военные привезли в Аль-Мутайю рис, муку, чай, сахар и, главное, воду.

"Это то, что помогает им на первых порах пережить те трудности, которые сегодня испытывают вот такие отдалённые населённые пункты, которые были много лет под контролем боевиков, которые, как вы знаете, доводили населённые пункты и мирных жителей до гуманитарной катастрофы. Они не допускали туда никакой помощи, а если что-то попадало, всё изымалось или запрашивались баснословные деньги за выкуп еды и воды", — сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков