Ещё
Международный аэропорт Киркука возобновит работу в течение двух недель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международный аэропорт Киркука возобновит работу в течение двух недель 

РИА Новости 10 часов назад
БАГДАД, 9 июл — РИА Новости. Министерство транспорта Ирака в понедельник объявило о возобновлении работы международного аэропорта в городе Киркук в Иракском Курдистане в течение двух недель, сообщается в заявлении пресс-службы губернатора провинции Киркук Ракана аль-Джабури, полученном в распоряжение РИА Новости.
"Министерство возобновит работу международного аэропорта Киркука в течение двух следующих недель для международных рейсов в Турцию, Ливан и Иран и внутренних рейсов в столицу Багдад и другие провинции", — заявил аль-Джабури после встречи с министром транспорта Каземом аль-Хамами.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в марте текущего года издал указ о возобновлении международных авиарейсов в города Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане. По его словам, это стало возможным после согласия властей автономии вернуть аэропорты под управление федеральной власти.
Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов.
После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди них — запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу612
Россиянам «разрешили» сажать картофель69
Над Крымом нависла угроза426
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова102
Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников33
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение