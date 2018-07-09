Израиль обвинил турецкую туристку в помощи Хамасу

Ситуация обостряет и без того напряженные отношения между Израилем Турцией , которые некогда с большим трудом смогли достичь относительного взаимопонимания.

Израиль задержал турецкую туристку, предъявив обвинение в передаче контрабандных денег и посылок палестинской группе Хамас, что вызвало крайнее неудовольствие Анкары

27-летняя Эбру Озкан была задержана в Тель-Авивском аэропорту Бен-Гурион, откуда она собиралась вернуться на родину. Одно из обвинений, с которым она столкнулась, — контрабанда пяти флаконов духов, деньги от продажи которых, по версии израильской стороны, должны были получить террористы. Ее адвокат назвала смешными подобные обвинения, потребовав освобождения девушки.

В мае отношения между Израилем и Турцией опустились до нового минимума после взаимной высылки дипломатических представителей на фоне ожесточенной словесной войны, последовавшей за эскалацией напряженности в Газе

Эрдоган не стесняется в социальных медиа называть Израиль «террористическим государством», которое совершает «геноцид» против палестинцев, сообщает Times of Israel.

Озкан привели на слушание в наручниках в израильский военный суд на границе Западного берега реки Иордан, где ей было предъявлено обвинение в угрозе общественному порядку и взаимодействии с запрещенными группировками, в том числе переводе денег на их банковские счета.

В случае признания вины ей может грозить несколько лет тюрьмы, но адвокат обвиняемой надеется добиться оправдательного приговора.

Хамас, контролирующий Сектор Газа в условиях фактической израильской блокады, не дал немедленных комментариев относительно произошедшего. Организация Хамас классифицируется как террористическая группа Израилем и почти всеми странами Запада. Исключение составляет Турция.

Отвечая на вопрос о деле Озкан в пятницу, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал ее «сестрой» и обвинил Израиль в «принятии сдерживающих мер против турнцких граждан, направляющихся в Иерусалим .»

Он призвал положить конец «безжалостным преследованиям» Израиля и добавил: «мы ответим на это. Наши отношения нормализуются, когда Израиль прекратит свою бесчеловечную политику.»