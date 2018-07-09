Ещё
Израиль обвинил турецкую туристку в помощи Хамасу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль обвинил турецкую туристку в помощи Хамасу 

Национальный Туристический Союз 15 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Ситуация обостряет и без того напряженные отношения между Израилем и Турцией, которые некогда с большим трудом смогли достичь относительного взаимопонимания.
Израиль задержал турецкую туристку, предъявив обвинение в передаче контрабандных денег и посылок палестинской группе Хамас, что вызвало крайнее неудовольствие Анкары.
27-летняя Эбру Озкан была задержана в Тель-Авивском аэропорту Бен-Гурион, откуда она собиралась вернуться на родину. Одно из обвинений, с которым она столкнулась, — контрабанда пяти флаконов духов, деньги от продажи которых, по версии израильской стороны, должны были получить террористы. Ее адвокат назвала смешными подобные обвинения, потребовав освобождения девушки.
В мае отношения между Израилем и Турцией опустились до нового минимума после взаимной высылки дипломатических представителей на фоне ожесточенной словесной войны, последовавшей за эскалацией напряженности в Газе.
Эрдоган не стесняется в социальных медиа называть Израиль «террористическим государством», которое совершает «геноцид» против палестинцев, сообщает Times of Israel.
Озкан привели на слушание в наручниках в израильский военный суд на границе Западного берега реки Иордан, где ей было предъявлено обвинение в угрозе общественному порядку и взаимодействии с запрещенными группировками, в том числе переводе денег на их банковские счета.
В случае признания вины ей может грозить несколько лет тюрьмы, но адвокат обвиняемой надеется добиться оправдательного приговора.
Хамас, контролирующий Сектор Газа в условиях фактической израильской блокады, не дал немедленных комментариев относительно произошедшего. Организация Хамас классифицируется как террористическая группа Израилем и почти всеми странами Запада. Исключение составляет Турция.
Отвечая на вопрос о деле Озкан в пятницу, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал ее «сестрой» и обвинил Израиль в «принятии сдерживающих мер против турнцких граждан, направляющихся в Иерусалим
Он призвал положить конец «безжалостным преследованиям» Израиля и добавил: «мы ответим на это. Наши отношения нормализуются, когда Израиль прекратит свою бесчеловечную политику.»
Национальный Туристический Союз: последние новости
«Натали Турс» готовит список клиентов к заседанию «Турпомощи» В Индонезии фестиваль Тонгканг привлек тысячи туристов Режим чрезвычайного положения в Турции отменят после 9 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу612
Россиянам «разрешили» сажать картофель69
Над Крымом нависла угроза426
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова102
Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников33
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение