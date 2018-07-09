ХАМАС осудил решение Израиля о закрытии грузового КПП на границе с Газой

РАМАЛЛАХ, 9 июл — РИА Новости . Правящее в секторе Газа движение ХАМАС резко осудило решение Израиля о закрытии единственного грузового КПП на границе с сектором Газа и назвало его «новым преступлением против человечества», заявил пресс-секретарь движения ХАМАС Фаузи Бархум в заявлении, полученном в распоряжение РИА Новости.

Армейская пресс-служба ранее сообщила, что Израиль с понедельника закрывает единственный переход на своей границе с сектором Газа, предназначенный для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов.

"Одобрение премьер-министром Биньямином Нетаньяху дополнительных мер по ужесточению блокады и предотвращению ввоза товаров в Газу — это новое преступление против человечества", — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь ХАМАС добавил, что молчание в регионе и мире в связи с осадой, налагаемой на сектор Газа более 12 лет, побудило Израиль «продолжать свои преступные действия, которые нарушают права человека и международные законы»

Бархум подчеркнул, что ХАМАС призывает международное сообщество незамедлительно принять меры для предотвращения этого решения и его серьезных последствий, оставить негативную позицию молчания, а также положить конец осаде Газы и прекратить действия Израиля против Газы и ее жителей.

Решение, чреватое осложнением социально-экономической ситуации в анклаве, военные назвали ответом на продолжающиеся запуски через границу шаров и воздушных змеев с привязанными к ним горючими веществами и взрывными устройствами.

Экспорт товаров из Газы полностью прекращается. Помимо этого, военные решили не продлевать истекающий в понедельник срок действия разрешения на лов рыбы на расстоянии девяти морских миль от побережья анклава и вернуть границы промысловой зоны к шестимильной отметке.

Израиль предупредил, что может пойти на ужесточение социально-экономического прессинга, если ХАМАС не остановит запуски шаров и змеев, провоцирующих многочисленные пожары на приграничных территориях еврейского государства.