Раскрыта личность убитого афганцами солдата США

Раскрыта личность убитого афганцами американского солдата

Афганистане был убит американский солдат, служивший в 1-м батальоне 28-го пехотного полка «Черные львы». Об этом говорится на странице подразделения в Facebook.

Как отмечается, капрал Джозеф Масиэл (Joseph Maciel) из города Саут-Гейт в Калифорнии погиб 7 июля в провинции Урузган в центральной части Афганистана. В стране он служил с февраля 2018 года, находился в составе вспомогательной бригады, которая занималась обучением местных военнослужащих.

Отмечается, что мужчина умер во время так называемой инсайдерской атаки. Как уточняет Reuters , обычно под этим подразумевается нападение афганских солдат или людей, одетых в такую же форму, на военных США . В то же время никаких подробностей произошедшего не приводится, инцидент расследуется. Известно, что в результате ранения получили еще два американца.

Как пишет Reuters, инсайдерские атаки достаточно часто происходили в Афганистане, хотя в последние годы их стало значительно меньше. Отмечается, что была усилена безопасность размещенных в стране сил НАТО , в том числе были созданы специальные подразделения.

Американские военные находятся в Афганистане с 2001 года, когда началась операция «Несокрушимая свобода», ставшая ответом на теракты 11 сентября. Президент США Дональд Трамп в августе 2017-го огласил новую стратегию в отношении Афганистана, в рамках которой американская сторона отказывается от быстрого вывода войск, а также расширяет полномочия военных для борьбы с боевиками.

В январе 2018-го сообщалось, что Вашингтон планирует направить в страну еще тысячу человек к остававшимся там 14 тысячам.