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Источник: встреча правительства и оппозиции Сирии по конституционному комитету отложена
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Источник: встреча правительства и оппозиции Сирии по конституционному комитету отложена 

ТАСС 18 часов назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Встреча представителей правительства и оппозиции Сирии по формированию конституционного комитета, ранее намеченная на 10 июля, откладывается на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к подготовке переговоров.
"Такая встреча остается в планах, но пока она отложена. Точного времени проведения нет", — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что представители правительства Сирии и оппозиции проведут 10 июля рабочее заседание по формированию сирийского конституционного комитета.
30 января в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога. Его участники договорились сформировать конституционную комиссию в составе 150 человек при равных квотах от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества для рассмотрения вопросов конституционной реформы. Правительство Сирии уже предоставило спецпосланнику генерального секретаря ООН Стаффану де Мистуре списки членов комитета, представители ряда групп оппозиции, участвовавших в сочинском форуме, направили 15 июня странам — гарантам сирийского перемирия (Иран, Россия и Турция) свой вариант документа.
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