Источник: встреча правительства и оппозиции Сирии по конституционному комитету отложена

МОСКВА , 9 июля. / ТАСС /. Встреча представителей правительства и оппозиции Сирии по формированию конституционного комитета , ранее намеченная на 10 июля, откладывается на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к подготовке переговоров.

"Такая встреча остается в планах, но пока она отложена. Точного времени проведения нет", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что представители правительства Сирии и оппозиции проведут 10 июля рабочее заседание по формированию сирийского конституционного комитета.