Сенатор: Запад до последнего будет «тянуть резину» с помощью в Пальмире

"Пальмира восстанавливается силами дамасских музеев, представители которых пытаются по фрагментам собрать разрушенное, им помогают наши специалисты. Западных специалистов там нет", — отметил сенатор.

По его словам, отсутствие помощи Пальмире на Западе объясняют сложной обстановкой в районе.

"Туда приезжали иностранные специалисты для оценки ущерба, но пока они не воспринимают Пальмиру как объект, безопасный для таких работ. Они будут тянуть резину до последнего, но не будут участвовать в таком трудоемком процессе, тем более что там действительно есть риски для жизни", — сказал сенатор.

По словам зампреда комитета, с самого начала операции в Сирии стало понятно, что, «несмотря на декларируемые ценности, западным странам не нужны все культурные ценности Сирии, многие из которых можно считать колыбелью христианства». «Гуманитарное разминирование, в частности, Пальмиры, проводили российские военнослужащие совместно с сирийскими правительственными войсками. Территории страны, заминированные бандитскими минерами, остаются на совести западной коалиции, но никто из них даже близко туда не суется. Американцы проводят разминирование, но лишь то, которое отвечает интересам самой коалиции», — заявил он.

Кондратьев обратил также внимание на то, что ликвидация оцененного комиссией ЮНЕСКО ущерба, нанесенного Пальмире, работы по реставрации и восстановлению требуют «огромных вложений».

"Боюсь, что затраты на восстановление культурных ценностей Сирии сопоставимы с затратами на восстановление ее экономики", — подчеркнул он.