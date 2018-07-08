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Представители ЦПВС обсудили обеспечение водой гуманитарных акций в Сирии
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Представители ЦПВС обсудили обеспечение водой гуманитарных акций в Сирии 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) обсудили с президентом Сирийского Арабского Красного Полумесяца обеспечение питьевой водой гуманитарных акций в провинции Риф Дамаск, сообщил на брифинге начальник ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.
"В провинции Риф Дамаск представителями российского Центра по примирению проведена рабочая встреча с президентом Сирийского Арабского Красного Полумесяца, в ходе которой обсуждены вопросы обеспечения водой гуманитарных акций", — сказал он.
По словам Цыганкова, принято решение о выделении 10 тысяч полуторалитровых бутылок питьевой воды. Также продолжается установка баков с питьевой водой в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм.
Представители ЦПВС провели адресную акцию для семей русской общины в районах Шайбан-Пашах, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Одер, Эс-Сахур города Алеппо, уточнил Цыганков. В рамках акции было выдано 30 продовольственных наборов. Также в населенном пункте Мутая провинции Дераа проведена гумакция, в ходе которой жителям передано более тысячи продовольственных наборов общим весом 4,3 тонны.
Цыганков добавил, что за прошедшие сутки в свои дома в Восточной Гуте возвратилось 102 человека. Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 12 сирийцам, в том числе пяти детям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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