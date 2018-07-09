В Сирии боевики за сутки сдали 11 танков

Сирии боевики незаконных вооружённых формирований (НВФ) в течение суток сдали 11 танков и пять боевых машин пехоты. Об этом на брифинге заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков

«Всего боевиками незаконных вооружённых формирований за сутки сдано: 11 танков, пять БМП, пять миномётов, 55 крупнокалиберных пулемётов, три зенитные пушки, 14 единиц противотанковых управляемых ракет американского производства и большое количество стрелкового оружия», — сообщил он.

Также представители ЦПВС провели переговоры со старейшинами населённых пунктов и лидерами НВФ в юго-западной зоне деэскалации для дальнейшей нормализации обстановки в районах примирения.

В результате в населённом пункте Бусра провинции Риф Дамаск боевики сдали два танка, один миномёт и один пулемёт.

Ранее сообщалось, что из южной зоны деэскалации в Сирии за сутки вывели более пяти тысяч боевиков.