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В Сирии боевики за сутки сдали 11 танков
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В Сирии боевики за сутки сдали 11 танков 

RT на русском 22 часа назад
Фото: Omar Sanadiki/File Photo Reuters
В Сирии боевики незаконных вооружённых формирований (НВФ) в течение суток сдали 11 танков и пять боевых машин пехоты. Об этом на брифинге заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.
«Всего боевиками незаконных вооружённых формирований за сутки сдано: 11 танков, пять БМП, пять миномётов, 55 крупнокалиберных пулемётов, три зенитные пушки, 14 единиц противотанковых управляемых ракет американского производства и большое количество стрелкового оружия», — сообщил он.
Также представители ЦПВС провели переговоры со старейшинами населённых пунктов и лидерами НВФ в юго-западной зоне деэскалации для дальнейшей нормализации обстановки в районах примирения.
В результате в населённом пункте Бусра провинции Риф Дамаск боевики сдали два танка, один миномёт и один пулемёт.
Ранее сообщалось, что из южной зоны деэскалации в Сирии за сутки вывели более пяти тысяч боевиков.
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