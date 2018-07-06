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Российский дипломат посетил палестинское село, которое хочет снести Израиль
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Российский дипломат посетил палестинское село, которое хочет снести Израиль 

РИА Новости 6 июля 2018
ГАЗА, 6 июл — РИА Новости. Представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин посетил с визитом солидарности деревню на Западном берегу реки Иордан, которую собираются разрушить израильские власти, сообщили дипломаты.
Поселок Хан аль-Ахмар по соседству с Иерусалимом и дорогой на Мертвое море израильтяне объявили самостроем, готовят его к сносу, а почти 200 живущих там бедуинов-палестинцев собираются принудительно отселять, несмотря на многочисленные протесты из-за рубежа.
"Сегодня… представитель России при ПНА Айдар Рашидович Аганин посетил деревню Хан аль-Ахмар, находящуюся под угрозой разрушения, в знак солидарности с ее жителями", — сообщила дипмиссия.
Минувшей ночью верховный суд Израиля обязал правительство страны дать ответ на апелляцию жителей Хан аль-Ахмар до 11 июля, запретив на это время разрушение деревни.
Протесты против готовящегося сноса Хан аль-Ахмар ранее заявили ЕС и различные структуры ООН, назвав планы израильских властей угрозой для перспектив ближневосточного урегулирования. Они подчеркивают, что деревня является частью так называемой зоны Е-1 между Иерусалимом и крупным еврейским поселением Маале-Адумим, которая имеет «критическое значение для территориальной непрерывности будущего палестинского государства».
Накануне в Хан аль-Ахмар побывали дипломаты из дюжины стран Евросоюза, которые по итогам визита пожаловались на израильских полицейских, не допустивших их к местной школе, построенной при участии ЕС.
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