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Израиль не пустил в Палестину шведа, который шел туда пешком 11 месяцев
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Израиль не пустил в Палестину шведа, который шел туда пешком 11 месяцев 

РИА Новости 6 июля 2018
ГАЗА, 6 июл — РИА Новости. Шведский правозащитник Бенджамин Ладраа сообщил, что израильские власти не позволили ему завершить 11-месячный пеший поход солидарности с палестинцами, отказав во въезде на Западный берег реки Иордан.
Отправившись в путь в августе прошлого года, молодой человек пересек Европу, Турцию, Ливан и Иорданию, откуда попытался попасть на палестинские территории через контролируемый Израилем пограничный переход «Мост Алленби».
"Израильтяне не дали мне попасть в Палестину. Меня допрашивали шесть часов, прежде чем сказали, что мне отказано во въезде", — написал активист в социальной сети Facebook, приложив к тексту фотографию постановления пограничных служб.
По словам Ладраа, израильтяне мотивировали отказ во въезде подозрением, что он лгал, отвечая на их вопросы, и собирается устроить демонстрацию во время пребывания на Западном берегу.
"Сегодня исполняется 11 месяцев, как я иду и говорю о нарушениях прав человека под оккупацией. Спросите себя, почему израильское государство настолько боится одного шведа, что не дает ему попасть в страну, которую оно оккупирует. Это сила активизма", — написал Ладраа.
На пути в Палестину 25-летний правозащитник прошел без малого пять тысяч километров, несколько раз воспользовавшись паромной переправой и перелетев из Ливана в Иорданию, между которыми лежит воюющая Сирия. Свое путешествие он подробно описывал в социальных сетях.
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