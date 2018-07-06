«Израиль захватил в плен российских солдат»

Как мы и прогнозировали, военная операция российско-сирийских союзников на юго-западе арабской республики пока не коснулась территорий, непосредственно примыкающих к Голанским высотам. Очевидно, что связано это с опасениями Израиля . Тель-Авив имеет много причин быть недовольным присутствием российских и сирийских военных близ границ спорных Голан. Подобные операции, осуществляемые при активной поддержке со стороны авиации, сами по себе опасны, а если учитывать возможность хотя бы даже малейшего отклонения от курса какого-нибудь истребителя, то ситуация усложняется многократно.

Нечто подобное имело место быть в конце 2015 года, когда Турция сбила российский Су-24, объяснив затем свои действия тем, что самолет нарушил ее воздушное пространство. Потом, конечно, все поменялось, но это происшествие породило множество проблем. Практически нет никаких сомнений, что Израиль будет действовать даже жестче, чем турки, если вдруг кто-то из ЦАХАЛовцев зафиксирует краткосрочное нарушение своего воздушного пространства. Возможно, в первый раз все обойдется, но никто не застрахован от повторения.

Что же до сирийцев, то израильтяне давно научились не церемониться с ними — проасадовские силы многократно подвергались атакам со стороны Тель-Авива, и часто было много жертв. Справедливости ради надо отметить, что многие сирийцы сами испытывают большую ненависть по отношению к соседнему государству, а что до местных военных, так они и вовсе периодически высказываются за уничтожение еврейского государства (официально Дамаск как не признавал Израиль, так и не признает до сих пор — авт.). И вот эти самые люди сейчас проводят военную операцию недалеко от Голанских высот, которые каждый из них считает своей территорией, оккупированной Тель-Авивом. Можно сказать, что для Израиля они не являются проблемой, ибо сами по себе большой угрозы никто из них не представляет, но сейчас их поддерживает Россия

Это, к слову, влияет так же и на повышение воинственности проасадовских сил, ранее предпочитавших бежать без оглядки, если вдруг начиналось серьезное сражение. Получается интересная ситуация. По отдельности Россия и Асад не опасны для Израиля. Башар Асад самостоятельно ничем не способен удивить соседей, а Россия вроде бы всегда относилась к числу более или менее надежных партнеров. Но объединившись, Москва и Дамаск заставляют Тель-Авив очень сильно волноваться, несмотря даже на многочисленные гарантии, предоставленные Нетаньяху со стороны Путина и, как сообщается, Асада. Некоторые из причин беспокойства были приведены выше.

В общем, одними гарантиями Нетаньяху довольствоваться не захотел. Во всяком случае, действия Тель-Авива говорят именно об этом. Так, сирийские военные и представители властей уже несколько раз сообщали об авиаударах со стороны Израиля, которые состоялись уже после начала операции правительственных сил в юго-западной Сирии . Используются и другие методы. Главный вопрос в этой истории — зачем Израиль действует так? Неужели он действительно допускает, что после освобождения юго-западной Сирии Асад вместе с Россией перейдет к деоккупации Голанских высот?

Турецкий эксперт Керам Йылдырым полагает, что с Голанами действия еврейского государства никак не связаны, разве что они используются в военных операциях самого Израиля. На самом деле, Тель-Авив такими мерами пытается вынудить Россию признать за ним исключительные права в юго-западной Сирии.

— До недавнего времени у Израиля здесь не было никаких проблем, у него вообще не было никаких проблем в Сирии.

«СП»: — А как же усиливающее иранское влияние?

— Это сложный вопрос, и ответ на него никто не знает. Иран влияет на Асада, но так было и раньше, еще до этой войны. Даже отец Асада был в серьезной зависимости от иранской элиты. Почему-то тогда это не было большой угрозой для Израиля. Так что это больше похоже на манипуляции. Вообще же, сирийский конфликт Тель-Авив старается использовать с целью увеличения собственного влияния на Ближнем Востоке. Раньше с этим не было никаких проблем, но повсеместное распространение российского влияния теперь угрожает этому процессу. Вероятно, Нетаньяху переживает, что теперь Сирия может стать полностью недоступной для него, поэтому сейчас он всеми силами пытается надавить на Путина. Не так давно он встречался с российским президентом, но, похоже, ничего не смог добиться. Россия, конечно, не позволит Асаду сделать что-нибудь против Израиля, потому что это станет катастрофой, но она хочет ограничить присутствие Тель-Авива в Сирии. Это, по ее мнению, должно способствовать урегулированию общей обстановки в стране и окончательному восстановлению власти Асада как президента. Россия может сделать это только посредством недопущения всякой военной активности Израиля в Сирии.

«СП»: — Получается, нынешняя активность связана с тем, что Тель-Авив недоволем действиями Москвы на юго-западе Сирии?

— Только с этим. Разумеется, Израиль не хочет лишаться влияния, поэтому он будет использовать все доступные ему средства.

«СП»: — Какие, например?

— Некоторые из них уже были продемонстрированы. Например, участившиеся воздушные атаки на позиции сил режима, при этом с каждым разом операции становятся все более дерзкими — иногда они (израильтяне — авт.) могут атаковать цели очень близко от российских баз. Так же у Израиля есть возможность продвигать свои интересы в этом регионе за счет друзов, которые проживают вдоль Голанских высот. Они настроены произраильски, и при определенных условиях могут мобилизовать довольно большие силы. Кроме того, возможны провокации в друзских деревнях с целью усугубления дестабилизации приграничных районов. Друзы могут даже оказать режиму военное сопротивление. Еще Израиль старается оказывать давление непосредственно на Россию. Например, со слов сирийских оппозиционеров, находившихся некоторое время в израильской тюрьме, известно, что израильтяне специально отбирали из них тех, кто имеет гражданство России.

«СП»: — То есть россияне могут находиться в израильском плену?

— Да, в этом нет ничего странного. Известно, что в рядах оппозиции воюет много солдат из России. Разумеется, у Израиля было немало возможностей взять некоторых из них в плен. Эти солдаты могли содержаться в тюрьме на сирийской территории, у самых Голан, то есть в тех районах, где обстановку фактически контролирует Израиль. Там были люди из многих стран, но были случаи, когда отбирались именно россияне. Вероятно, израильские спецслужбы хотели извлечь из этого какую-то выгоду, надеясь повлиять на действия Москвы в определенной части Сирии.

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