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МИД: Покушение в Солсбери является вопиющей политической провокацией
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МИД: Покушение в Солсбери является вопиющей политической провокацией 

Российская Газета 6 июля 2018
«Жанр крупномасштабных политических провокаций не изжил себя и по сей день. Более того, его арсенал помимо насильственных действий, о которых мы сегодня вспоминаем, обогатился новыми средствами, такими как фейковые новости и основанные на них информационно-пропагандистские кампании», — цитирует РИА Новости директора первого европейского департамента МИД России Алексея Парамонова.
Как отметил дипломат, «к вопиющим примерам таких провокаций в наши дни можно отнести убийство посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года, инцидент с использованием отправляющих химических веществ в Солсбери в марте 2018 года, который, как мы видим, получает свое продолжение в эти дни, и так называемая химическая атака в сирийской Думе апреле 2017 года».
Напомним, что Москва неоднократно предлагала Лондону свою помощь в расследовании инцидента в Солсбери. Британская сторона, однако, не выразила готовности вести с РФ конструктивный диалог.
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