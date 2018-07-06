Представители Южной Осетии приняли участие в фестивале в Турции 

ЦХИНВАЛ, 6 июл — Sputnik. В турецком городе Манавгат прошел фестиваль «Истоки», который проводится в целях укрепления международных связей и популяризации российской культуры в Турции, сообщается на официальном сайте мероприятия.
Помимо российских соотечественников из Турции, в фестивале принимают участие гости из Южной Осетии, США, Германии, Австрии и Молдовы. Заслуженная артистка Южной и Северной Осетии, оперная певица Амага Готти не только представила свою страну в составе российской делегации, но и выступила в качестве жюри детского вокального конкурса, сообщила в соцсетях президент Международного фестиваля-конкурса русской культуры Екатерина Сергеева.
Как отмечают организаторы, гала-концерт и торжественное открытие Международного фестиваля российско-турецкой дружбы «Истоки» собрали около тысячи зрителей.
Фестиваль организован при поддержке координационного совета организаций российских соотечественников в Турции и мэрии города Манавгат.