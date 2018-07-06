Представители Южной Осетии приняли участие в фестивале в Турции

ЦХИНВАЛ, 6 июл — Sputnik . В турецком городе Манавгат прошел фестиваль «Истоки», который проводится в целях укрепления международных связей и популяризации российской культуры в Турции , сообщается на официальном сайте мероприятия.

Как отмечают организаторы, гала-концерт и торжественное открытие Международного фестиваля российско-турецкой дружбы «Истоки» собрали около тысячи зрителей.

Фестиваль организован при поддержке координационного совета организаций российских соотечественников в Турции и мэрии города Манавгат.