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Небензя рассказал, почему в СБ ООН не выработали решения по Сирии
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Небензя рассказал, почему в СБ ООН не выработали решения по Сирии 

Российская Газета 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Совет Безопасности ООН не смог выработать совместное заявление по итогам заседания, на котором обсуждалась ситуация на юго-западе Сирии. Причиной стали расхождения в позиции между участниками дискуссии.
"Они фокусируются на прекращении боевых действий, а мы фокусируемся на борьбе с террористами, — цитирует ТАСС постоянного представителя России при ООН Василия Небензю. — Но мы согласны с тем, что необходимо обеспечить гуманитарный доступ к тем, кто в этом нуждается".
Кроме того, по словам дипломата, стороны не сходятся и в статистике. В частности, остается неясным, сколько жителей региона были вынуждены покинуть свои дома и сколько нуждаются в гуманитарной помощи. Небензя указал, что по этому поводу постпредство попросило предоставить точные цифры Управление по координации гуманитарных вопросов.
Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что уже свыше 320 тысяч сирийцев вынуждены переселяться с мест постоянного жительства на юго-западе Сирии из-за проводимой здесь операции правительственных войск от террористов.
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