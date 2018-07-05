Небензя рассказал, почему в СБ ООН не выработали решения по Сирии

Совет Безопасности ООН не смог выработать совместное заявление по итогам заседания, на котором обсуждалась ситуация на юго-западе Сирии . Причиной стали расхождения в позиции между участниками дискуссии.

"Они фокусируются на прекращении боевых действий, а мы фокусируемся на борьбе с террористами, — цитирует ТАСС постоянного представителя России при ООН Василия Небензю. — Но мы согласны с тем, что необходимо обеспечить гуманитарный доступ к тем, кто в этом нуждается".

Кроме того, по словам дипломата, стороны не сходятся и в статистике. В частности, остается неясным, сколько жителей региона были вынуждены покинуть свои дома и сколько нуждаются в гуманитарной помощи. Небензя указал, что по этому поводу постпредство попросило предоставить точные цифры Управление по координации гуманитарных вопросов.