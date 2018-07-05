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Разведка Израиля вернула часы агента, казненного в Сирии более 50 лет назад
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Разведка Израиля вернула часы агента, казненного в Сирии более 50 лет назад 

РИА Новости 5 июля 2018
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл — РИА Новости. Израильская разведка «Моссад» провела тайную операцию, вернув на родину наручные часы своего агента Эли Коэна, который был казнен в Сирии более полувека назад, сообщила канцелярия премьер-министра страны.
Глава правительства Биньямин Нетаньяху поздравил разведчиков с успехом операции, подробности которой не разглашаются.
"Моссад" вернул в Израиль часы Эли Коэна… в результате проведенной недавно специальной операции", — сказано в сообщении.
Сейчас реликвия, которая ранее удерживалась «вражеским государством», выставлена в штаб-квартире израильской разведки, в ближайшие месяцы она будет передана семье Коэна.
"Я поздравляю сотрудников «Моссад» с успехом их решительных и отважных действий, единственной целью которых было вернуть на родину частицу памяти о великом воине, который внес большой вклад в обеспечение безопасности государства", — заявил Нетаньяху.
Разведчик-нелегал Эли Коэн, в честь которого в Израиле называют улицы, работал в Сирии, был разоблачен и казнен в 1965 году. Израильские власти не раз говорили, что предпринимают усилия, чтобы вернуть на родину его останки.
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