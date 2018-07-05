Разведка Израиля вернула часы агента, казненного в Сирии более 50 лет назад

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл — РИА Новости . Израильская разведка «Моссад» провела тайную операцию, вернув на родину наручные часы своего агента Эли Коэна, который был казнен в Сирии более полувека назад, сообщила канцелярия премьер-министра страны.

Глава правительства Биньямин Нетаньяху поздравил разведчиков с успехом операции, подробности которой не разглашаются.

"Моссад" вернул в Израиль часы Эли Коэна… в результате проведенной недавно специальной операции", — сказано в сообщении.

Сейчас реликвия, которая ранее удерживалась «вражеским государством», выставлена в штаб-квартире израильской разведки, в ближайшие месяцы она будет передана семье Коэна.

"Я поздравляю сотрудников «Моссад» с успехом их решительных и отважных действий, единственной целью которых было вернуть на родину частицу памяти о великом воине, который внес большой вклад в обеспечение безопасности государства", — заявил Нетаньяху.

Разведчик-нелегал Эли Коэн, в честь которого в Израиле называют улицы, работал в Сирии, был разоблачен и казнен в 1965 году. Израильские власти не раз говорили, что предпринимают усилия, чтобы вернуть на родину его останки.