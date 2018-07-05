Премьер Ирака и посол России обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом 

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади и посол РФ в Багдаде Максим Максимов в четверг обсудили сотрудничество в области борьбы с терроризмом и другие вопросы, сообщает пресс-служба премьера.
"Во время встречи прошло обсуждение политических и экономических отношений между странами и событий в регионе, а также важность продолжения координации в борьбе с терроризмом", — говорится в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что Максимов подтвердил открытость России к сотрудничеству с Ираком во всех областях.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против террористической группировки «Исламское государство»*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками.
*Террористическая организация, запрещенная в России