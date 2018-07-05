Ещё
Премьер Ирака и посол России обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Ирака и посол России обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом 

РИА Новости 5 июля 2018
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади и посол РФ в Багдаде Максим Максимов в четверг обсудили сотрудничество в области борьбы с терроризмом и другие вопросы, сообщает пресс-служба премьера.
"Во время встречи прошло обсуждение политических и экономических отношений между странами и событий в регионе, а также важность продолжения координации в борьбе с терроризмом", — говорится в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что Максимов подтвердил открытость России к сотрудничеству с Ираком во всех областях.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против террористической группировки «Исламское государство»*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве32
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло17
Москва ушла под воду10
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение