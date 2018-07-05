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В Афганистане надеются на скорые переговоры с «Талибаном»*
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В Афганистане надеются на скорые переговоры с «Талибаном»* 

РИА Новости 5 июля 2018
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Прямые переговоры с движением «Талибан»* могут начаться в ближайшее время, сообщил руководитель секретариата Высшего совета мира Афганистана (AHPC) Акрам Хпалвак.
Как сообщает агентство Khaama Press, Хпалвак отметил, что совет по миру и правительство Афганистана в полной мере готовы к переговорам и полагают, что на данный момент сложилась благоприятная ситуация для запуска мирного процесса.
Хпалвак добавил, что совет надеется на положительный результат в вопросах прекращения огня и прямых переговоров, учитывающих национальный консенсус, региональную и международную поддержку процесса примирения сторон.
Совет также выразил надежду, что «Талибан»* направит своих представителей для переговоров.
По информации агентства, «Талибан»* пока никак не прокомментировал это заявление представителя совета по миру.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что правительство страны «хочет превратить движение „Талибан“* из вооруженной группировки в политическую» и предпринимает все усилия для налаживания мирного процесса. Также, по словам Гани, афганские власти не собираются создавать безопасных зон для талибов* или «сдавать кому-либо территории».
*Террористическая организация, запрещенная в России
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