В Афганистане надеются на скорые переговоры с «Талибаном»*

Как сообщает агентство Khaama Press, Хпалвак отметил, что совет по миру и правительство Афганистана в полной мере готовы к переговорам и полагают, что на данный момент сложилась благоприятная ситуация для запуска мирного процесса.

Хпалвак добавил, что совет надеется на положительный результат в вопросах прекращения огня и прямых переговоров, учитывающих национальный консенсус, региональную и международную поддержку процесса примирения сторон.

Совет также выразил надежду, что «Талибан»* направит своих представителей для переговоров.

По информации агентства, «Талибан»* пока никак не прокомментировал это заявление представителя совета по миру.