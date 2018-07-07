Ещё
Депутаты турецкого парламента принесли присягу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва ушла по воду
Москва ушла по воду

Депутаты турецкого парламента принесли присягу 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: AFP
Депутаты парламента Турции 27-го созыва, избранные на всеобщих выборах 24 июня, были приведены к присяге на первом заседании меджлиса.
Заседание прошло под председательством старейшего из присутствующих на нем членов парламента, депутата от "Хорошей партии" Дурмуша Йылмаза. На открытии парламентской сессии присутствовал президент Турции Тайип Эрдоган. Каждый из 600 избранных членов парламента зачитал текст присяги.
От правящей Партии справедливости и развития на пост спикера выдвинута кандидатура премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, должность которого упраздняется в связи с переходом на президентскую систему правления. Ожидается, что спикер будет избран на заседании парламента 12 июля.
Высший избирательный совет Турции ранее опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентских выборов назван Тайип Эрдоган с результатом 52,59%. Его инаугурация пройдет 9 июля, после чего в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.
На парламентских выборах в Турции, согласно их окончательным итогам, победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,56% и получила 295 из 600 мест в парламенте, националистическая Партия национального движения набрала 11,10% и получила 49 мест. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,66% голосов и 344 места в парламенте.
Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набрала 22,65% и получила 146 мест в парламенте, прокурдская Партия демократии народов — 11,70% голосов и 67 мест, националистическая Хорошая партия — 9,96% и 43 места.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло11
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал12
В московском метро произошло самоубийство91
Савченко избили в Киеве24
Американский сенатор приехал в Россию и задумался134
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение