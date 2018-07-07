Депутаты турецкого парламента принесли присягу

Депутаты парламента Турции 27-го созыва, избранные на всеобщих выборах 24 июня, были приведены к присяге на первом заседании меджлиса.

Заседание прошло под председательством старейшего из присутствующих на нем членов парламента, депутата от "Хорошей партии" Дурмуша Йылмаза. На открытии парламентской сессии присутствовал президент Турции Тайип Эрдоган. Каждый из 600 избранных членов парламента зачитал текст присяги.

От правящей Партии справедливости и развития на пост спикера выдвинута кандидатура премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма , должность которого упраздняется в связи с переходом на президентскую систему правления. Ожидается, что спикер будет избран на заседании парламента 12 июля.

Высший избирательный совет Турции ранее опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентских выборов назван Тайип Эрдоган с результатом 52,59%. Его инаугурация пройдет 9 июля, после чего в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.

На парламентских выборах в Турции, согласно их окончательным итогам, победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,56% и получила 295 из 600 мест в парламенте, националистическая Партия национального движения набрала 11,10% и получила 49 мест. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,66% голосов и 344 места в парламенте.